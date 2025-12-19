暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

▲鹿野警深夜關懷酒醉女子。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所於14日17時15分接獲110通報，有民眾發現一名女子倒臥於鹿野鄉南二路600號附近舊紫熹花園山莊路段。由於該處地勢偏僻、無路燈照明，恐影響人車安全，警方隨即派員前往查處，並同步通報消防救護人員到場支援。

警員吳柏義、陳育萱抵達現場後，發現該名女子橫躺於道路旁，周邊光線昏暗，情況相當危險。兩人立即上前關懷，確認女子仍有意識，但身上散發濃厚酒氣。經初步了解，女子表示當日於延平鄉男友住處飲酒，因金錢問題與男友發生爭執，情緒低落下外出散心，途中因醉意過重、體力不支，最終倒臥於偏僻路段。

消防救護人員到場檢視後，確認女子身上無明顯外傷、意識清楚，女子本人亦表示無需送醫。不過，考量當時天色昏暗、周邊視線不佳，且女子身心狀況尚未穩定，警方評估其若獨自離開恐有再度發生危險之虞，遂主動協助其返家。

由於女子無法清楚說明住址，僅能描述大致方向，員警在掌握相關線索後，沿途逐戶詢問住家，耐心查訪。最終順利找到女子男友住處，並安全護送女子返家，家屬對警方與熱心報案民眾的即時協助表達由衷感謝，直言若未能即時處置，後果恐不堪設想。

事發當時，龍田村長蔡登源及鹿野代表會主席陳韋吉亦到場關心，肯定警方在處理過程中展現專業判斷與人性關懷。

關山警察分局表示，鹿野分駐所員警迅速應變、細心處置，成功避免可能發生的憾事，展現警方守護民眾安全的責任與使命。警方也呼籲，民眾飲酒後應由親友陪同，避免獨自前往無照明或人煙稀少地區；若身體不適或情緒低落，可主動向親友、警方或救護單位求助，以確保自身安全。