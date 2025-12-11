青年百億圓夢「赴韓見習K-pop」　賴清德：每人都是下一個周子瑜

▲到南韓見習KPOP舞蹈青年上台表演，賴清德期許成為下一個周子瑜。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

「青年百億海外圓夢基金計畫」今（11日）舉行成果展，第一組上台表演的就是到南韓見習KPOP舞蹈的青年。總統賴清德看完表演後表示，以前看診時，曾有位年輕女生夢想是到韓國學表演，但當時環境不如現在，今天看到學生舞蹈表演精彩且充滿自信，相信每一個人都是下一個周子瑜。

「青年百億海外圓夢基金計畫」不僅是教育部青年署核心計畫，更是總統賴清德「夢，你來做，台，國家來搭」承諾的具體實現。青年署今天在華山創意園區舉行成果展，活動規劃5大展區，完整呈現青年從啟程前的迷惘、探索，到逐步實踐夢想、在國際舞臺綻放成果的圓夢歷程。

今天舉行展出記者會，包括總統賴清德、教育部長鄭英耀等人到場。賴清德在致詞時指出，以前當醫生看診時，曾有位年輕女生的夢想，是到韓國學表演，但當時環境不如現在。今天看到青年的精彩舞蹈表演，且表情充滿自信，相信每一個人都是下一個周子瑜。他也對青年把握機會、勇敢踏出第一步深感欣慰，也以青年為榮，因為「你們追夢讓我的夢想實現」，而政府也願意成為青年後盾，為青年搭舞台。

鄭英耀表示，海外圓夢計畫114年共有1463名青年實現國際夢想，這個計畫第一年讓年輕人走向世界、走入不同國度，完成夢想並把軌跡帶回台灣，為繼續鼓勵青年，115年第一梯次海外翱翔組共計105 案、提供857個名額，鼓勵15至30歲本國青年透過「築夢工場組」與「海外翱翔組（含年度旗艦計畫）」跨出國際；第二梯次案件與名額預定在115年2月下旬公告。

此外，115年新增「圓夢助力方案」。鄭英耀表示，將為原住民、偏鄉及經濟弱勢等特殊境遇青年保留超過300個名額，提升計畫的公平性與多元性，優先保障弱勢青年的參與權益，讓這些特殊境遇學生，也能無後顧之憂地參與海外圓夢。

青年署表示，成果展從今天起到14日舉行，共有1463位青年實現他們的國際夢想，包含1273位透過「海外翱翔組」見習機會，藉由各政府部會及民間組織的努力，與海外鏈結，走向世界，以及190位在「築夢工場組」中，靠自己的創意與行動完成圓夢計畫，展出形式包含青年特色展位、上台發表、築夢沙龍分享、動態表演與跨界交流等。