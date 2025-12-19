　
李多慧「擲筊」萌樣曝光！永靖謝平安塞爆萬人「台版感恩節」338桌辦桌宴超震撼

▲「台版感恩節」永靖謝平安家年華於12月13、14日登場。（影／即新聞）

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

▲「台版感恩節」永靖謝平安家年華震撼登場！女神李多慧與《超級夜總會》強勢助陣，吸引萬人擠爆街頭，熱鬧程度更勝過年。（圖／截取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

2025「永靖謝平安家年華」於12月13日、14日震撼登場，這場被譽為「全世界永靖人的家庭日」的年度盛典，今年規模再創巔峰。活動不僅保留了濃厚的傳統祭典儀式，更重磅邀請「啦啦隊女神」李多慧領軍小龍女與味全龍球星空降現場，加上《超級夜總會》首度移師成美文化園開棚錄影，傳統信仰與現代潮流的完美碰撞，吸引上萬名遊客與返鄉遊子湧入永靖街頭，熱鬧程度甚至更勝過年！

女神魅力席捲永靖！李多慧「擲筊」初體驗萌翻全場
今年的謝平安很不一樣！為了讓年輕世代也能走進傳統文化，主辦單位頂新和德文教基金會特別邀請味全龍球星陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及人氣爆棚的「小龍女」李多慧、口水、張晴親臨現場。當女神李多慧穿著啦啦隊服現身永靖街頭與成美文化園時，現場瞬間爆出尖叫聲。

粉絲驚喜的是，李多慧當天也親自體驗了傳統習俗「擲筊」。只見她神情專注、雙手握著紅色的筊杯，虔誠地向神明祈願後拋出，可愛又認真的模樣萌翻全場，也讓這項傳統儀式瞬間變得超有「星味」。

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

席開338桌創歷年新高！萬人齊聚「呷平安」超壯觀
走進永靖街頭，映入眼簾的是綿延無盡的紅色圓桌，這是謝平安最經典的「梅花平安宴」。今年席開338桌，創下活動舉辦以來的新高紀錄，場面壯觀非凡。來自全台各地的民眾與在地鄉親肩併著肩，圍坐在街頭享用熱騰騰的辦桌料理，久違的「人情味」在空氣中流動，彷彿找回了台灣早期社會最純粹的溫暖。

除了舌尖上的美味，今年永安宮更首度舉辦「擲筊挑戰賽」，吸引約1,500名民眾熱情參與。現場擲筊聲此起彼落，更有不少年輕面孔，大家虔誠地向神明祈求來年好運，親身體驗這項流傳百年的傳統信仰魅力。

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

不只是慶典　更是「回家」的理由
在一片熱鬧歡騰的背後，其實蘊含著深厚的情感寄託。頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩指出，謝平安活動的起點，源自於創辦人魏應充自幼在永靖成長的生命經驗 。

「謝平安，其實就是台灣的感恩節。」陳慶浩感性表示，魏應充從小生長在永靖，深受故鄉客家文化「敬天、愛人」的精神薰陶。所謂「敬天」，就是在秋收時節，向天官、地官、水官及在地守護神表達豐收的感謝。而「愛人」，則是感謝在農作收成過程中，那些不計回報、彼此扶持協助的親朋好友。

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

「然而，隨著時代變遷，永靖也面臨了農村普遍的人口老化與年輕人外流問題。魏應充創辦人深感於此，因此希望能賦予傳統謝平安新的時代意義，將原本的酬神祭典深化為『謝平安家年華』。」陳慶浩也強調，這個「家」，指的是家庭的家。

「我們希望喚起所有在外的遊子，能夠回到自己的家鄉，看一看爸爸媽媽，感受一下故鄉鄉親們的感情。」因為魏應充的願景，這場活動於是打造為「全世界永靖人的家庭日」，讓每年的12月第二個週末，成為遊子們約定俗成、必定返鄉的日子。

越夜越美麗！《超級夜總會》與璀璨煙火點亮彰化夜空
白天的熱情延續到夜晚，重頭戲《超級夜總會》首度降臨成美文化園！由綜藝天王澎恰恰、許效舜、苗可麗三位王牌主持人坐鎮，幽默風趣的串場逗得台下觀眾笑聲不斷。多位實力派歌手輪番上陣，帶來一首首膾炙人口的金曲，將現場氣氛推向最高點。壓軸登場的璀璨煙火秀，更在永靖夜空中綻放，五彩斑斕的花火與地上的萬家燈火相互輝映，為這場「家年華」畫下最美的一筆！

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

從熱鬧滾滾的封街辦桌、女神加持的追星熱潮，到深夜燦爛的煙火與溫馨的團聚，2025「永靖謝平安家年華」不只是一場活動，也喚醒了人們對於土地的感謝，連結了家人間最深層的羈絆。這場屬於台灣人的感恩節，也正以最溫暖的方式，邀請全世界的永靖人，「明年再一起回家呷平安吧！」

▲▼ 彰化,永靖,謝平安家年華,李多慧,小龍女,味全龍,魏應充,頂新。（圖／截取自影片）

12/17 全台詐欺最新數據

