社會焦點

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮24年一次的建醮盛事將在本月底登場，溪湖國小及醫院附近的華中街卻有一座神壇「搭過頭」，整條大馬路變成「機車道」，嚴重影響學童上下學安全，人車爭道險象環生。民眾隱忍多日後只能向媒體投訴，今(18日)經與警方、公所協調，廟方終於同意分階段拆除。警方也已對超範圍使用道路開出1200元罰單，不過還得等明日繞境後最遲22日前拆除。

▲神壇占用馬路變單行道。（圖／民眾提供）

▲神壇占用馬路變機車道。（圖／民眾提供）

適逢鎮內24年一次的建醮活動，溪湖鎮華中街路段一座神壇為準備建醮及明20日的繞境，在該路段搭設大型「神壇牌樓」及「祈安醮」。然而，實際搭設範圍遠遠超出向溪湖鎮公所申請核准的「半路幅」，直接佔用道路約五分之四，形同將雙線道縮減為僅容一車勉強通過的狹路。

▲神壇占用馬路變單行道。（圖／民眾提供）

▲祈安堡壘林立，阿嬤只能走在大馬路。（圖／民眾提供）

附近就是溪湖國小及醫院，此狀況立即造成交通瓶頸。投訴家長無奈的表示，從現在到明年1月4日活動期間，居民都得繞道而行，尤其學童上下學時段，人車擠在殘餘的空間內，安全堪憂，短短一百公尺豎立了20座長形堡壘，逼得民眾只能走大馬路。更有住戶無奈透露，當初廟方來詢問時，「人家都來問了，可以說不行嗎？」只能選擇忍耐，「私人神壇有路權、沿街住戶沒人權」。

溪湖警分局獲報後澄清，路權核准單位是鎮公所，但對於實際占用情形，警方已依據《道路交通管理處罰條例》第82條，對廟方代表人開罰1200元，並要求立即改善。分局也通知溪湖鎮長何炳樺到場協調。經協商後，廟方與陳情民眾達成共識：佔用道路的「神壇牌樓」前方舞台，由廠商先行拆除；而道路兩側架設的「祈安醮」部分，則同意在12月22日前全數拆除完畢，以恢復道路暢通。

▲神壇占用馬路變單行道。（圖／民眾提供）

▲百米的大馬路左右兩旁豎立20座祈安堡壘。（圖／民眾提供）

溪湖鎮公所對此說明，針對建醮活動，公所基於尊重宗教信仰，原則同意宮廟申請路權，但明確規範使用寬度不得超過道路一半，且必須設置完善的交通維持措施，包括阻絕器材、改道標誌、夜間警示燈等，並需顧及周邊住戶出入。公所坦承，廟方實際搭設時不會另行通知公所現場監督，導致此次出現「申請一半、搭建過頭」的脫序狀況。

12/17 全台詐欺最新數據

衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝
別把嫁豪門當目標！　連戰二媳婦：為錢結婚多半過不好
《信號2》還播嗎？電視台首發聲：盡全力守護作品
藍白彈劾賴清德！王世堅嘆「過了」　喊話領袖應為國家隱忍
王齊麟周日婚宴！　桌數、伴娘名單全曝光
陸客飲酒聚餐突倒下！　27分鐘CPR仍身亡
孫儷1件羽絨衣穿15年！　從《甄嬛》穿到現在

彰化建醮溪湖單行道堡壘影音

