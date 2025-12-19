台61線水泥護欄離奇倒地！3車煞不住連環撞　輪胎爆開底盤全毀

▲水泥護欄不明原因集體倒塌，後方3車煞不住撞到爆胎底盤受損。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線西濱快速道路南下162公里彰化伸港、和美路段，昨(18日)深夜發生一起離奇事故。正進行改建的中彰大橋路段，竟有6座用於車道分流的紐澤西護欄不明原因突然倒塌，導致3輛車連續撞上，車體與輪胎嚴重受損。現場一片狼藉，工程單位緊急吊離護欄、恢復通行，但護欄倒塌原因仍眾說紛紜。公路局台中工務段初步排除「怪風」所致，懷疑是車輛先撞倒護欄，才引發後續事故，真相仍待進一步釐清。

事故發生在深夜時段，3輛南下車輛行經施工路段時，因閃避不及，連續撞上橫躺在車道上的水泥護欄。車輛不僅輪胎當場爆裂，車頭與底盤也嚴重損壞，幸好無人受傷。後方有駕駛見狀，紛紛在社群告知，不過也有網友指出，夜間視線本就受限，加上施工區車道縮減，看到倒下的護欄來不及反應。

警方與施工單位獲報後，緊急調派機具到場，將散落的護欄逐一吊起、重新固定，並疏導車流，直至今日凌晨才恢復正常通行。不過紐澤西護欄以混凝土製成，每座重量可達數百公斤，為何會突然倒塌？公路局台中工務段人員解釋，護欄本身相當沉重，不可能單純被風吹倒。

初步研判，可能是前方車輛先碰撞護欄，導致其傾倒後，後方車輛因視線或距離不足，接連發生碰撞。工務段強調，施工區均依規定設置警示燈與標誌，護欄也以相互嵌扣方式固定，將進一步調查是否有車輛先肇事的可能性。將進一步調查釐清。

