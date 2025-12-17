Pornhub遭駭！　「逾2億付費會員」私密資料恐外洩

▲Pornhub驚傳付費會員資料外洩。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

成人網站Pornhub驚傳資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱成功竊取其付費會員Pornhub Premium的資料並威脅公布，藉此向該公司索取比特幣贖金。Pornhub母公司Ethical Capital Partners迄今尚未回應此事。

《路透社》、《每日郵報》報導，「ShinyHunters」宣稱駭入Pornhub用於分析網站流量的第三方系統，獲得超過2億筆的付費會員資料，包括電子信箱、地理位置、搜尋關鍵字、活動類型與時間戳記等，「我們要求透過比特幣支付贖金」，換取不外洩並刪除所有竊得資料。

儘管《路透社》無法確定資料外洩的範圍、規模或細節，但駭客組織提供一份數據樣本，包括14名Pornhub Premium會員的資料，以證實所言屬實。該報成功比對其中6筆資料的真實性，美國與加拿大也有至少3名前會員證實，他們確實曾經訂閱Pornhub Premium，但資料已經是好幾年前登記的。

Pornhub是全球最受歡迎的成人內容平台之一，號稱每日造訪人次破億，年訪問量高達360億次。儘管平台上大部分影片都能免費觀看，但每月14.99美元（約新台幣470元）的付費會員服務Pornhub Premium，提供高畫質影片、無廣告觀看及虛擬實境（VR）內容，迄今吸引超過2億人訂閱。

事實上，Pornhub12日就曾通知付費會員，承認近期發生涉及第三方數據分析商Mixpanel的資安事件，影響部分會員。但Mixpanel否認與這次資料外洩有關。