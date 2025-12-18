　
    • 　
>
周日「超罕見轉運日」來了　下次要等到2105年！曝1禁忌加倍奉還

▲▼新竹天公壇玉皇大帝、玉皇上帝。（圖／記者陳俊宏攝）

▲天赦日當天可在天公廟祈福轉運。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

下次要等80年！命理師王老師指出，12月21日「冬至+天赦日」是80年一遇的超強轉運日，錯過要等到2105年。他表示，這天宜向玉皇大帝祈求赦罪、補財庫，可清除壞運、催旺財氣。命理師柯柏成則提醒，天赦日許願特別靈驗，但禁忌是「不得殺生、惡口傷人」，違者果報加倍。

王老師在IG指出，千萬別錯過12月21日「天赦日」，當天是最強招財轉運日，錯過就要等到2105年。至於為何冬至碰到天赦日特別重要？王老師解釋，因為天赦日是向玉皇大帝祈求赦罪、請求轉運、消除厄運，而冬至是能量的轉換，陰盡而陽生。

由於2026年是丙午火馬年，被稱為60年一遇的「赤馬紅羊劫」，王老師說，在天赦日這天誠心參拜，祈求玉皇大帝赦免罪業、壞運清除、財運爆發，擔任老闆、業務、投資人的人也會事業順利、財運亨通。

王老師也提醒，如果2025年財運未開的人，務必要把握這罕見轉運時機，一定要記得到天公廟或是大型廟，準備正式的祈福疏文參拜，或補財庫金紙，祈求來年壞運清零，財運爆漲，事業飛升，萬事如意，讓自己2026旺一整年。

命理師柯柏成日前也分享，天赦日在廟裡、教堂許願都特別容易實現，切記這天唯一的禁忌就是要避免殺生及惡口傷人，違反天理當然所受的果報就要再加倍回到自己身上。同時他也提醒，命理實務上確實老天會在「冬至收一波人走」，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，「確實會有許多人過不了這關」。

另外一關「就是過年除夕前」，柯柏成表示，這跟古代把冬至當作過年也有關係，所以在醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，不要把待在醫院的病氣連帶拖到下一年，因此冬至這個大節氣本身就是個命運轉折節點。

12/16 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

南投新住民和弱勢家庭親子體驗聖誕造型湯圓DIY

農曆冬至和西洋聖誕節將屆，南投縣新媳婦關懷協會日前舉辦「湯圓暖心・聖誕送愛」冬至暨聖誕節關懷活動，特別安排將兩節日結合的「聖誕造型湯圓DIY」，由新住民及弱勢家庭親子一起搓出雪人、麋鹿、聖誕帽等造型湯圓、手作聖誕吊飾，在歲末時節以溫馨方式體驗台灣節慶文化。

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

彰化4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

冬至不只吃湯圓！　九大開運法曝

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

春節車票「台鐵1/13、高鐵1/16」開訂　明年假期售票時間一次看

