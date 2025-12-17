好康來了！彰化市4公有市場聯合促銷　備2400張「加倍券」

▲彰化市4公有市場聯合促銷，憑100元換200元加倍券。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

年底採買旺季到，彰化市民逛菜市場不僅能省錢，還有機會把可愛的造型娃娃帶回家！為活絡市場經濟、鼓勵綠色消費，彰化市公所將於12/19至20日、12/26至27日，在 民生、華陽、民權、南門 等四處公有零售市場，舉辦「市場聯合促銷活動」，100元現金換200元加倍券，限量2400張，要讓民眾買菜加倍划算、自備購物袋還能愛地球。

公所表示，今年五月經濟部「傳市品牌」活動推出時，彰化縣的民權與華陽市場即參與試辦，吸引不少民眾響應。本次市公所擴大舉辦，將四處公有市場一同納入，除了持續推廣環保觀念，更以「加倍券」創造消費者「小錢變大錢」的吸引力，期待形成話題，吸引不同年齡層的民眾前往市場消費，活絡地方經濟。

除了加倍券，還有第二重驚喜！自12月19日起至12月31日，只要到上述四處公有市場採買，隨手拍下購買的商品，將照片上傳至公所官方Facebook，並標註所在市場名稱，就有機會抽中 超萌造型娃娃。娃娃款式多達7種，包括青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞肉及白花椰菜等擬真造型，可愛又應景，勢必成為民眾收藏焦點。

▲彰化市4公有市場聯合促銷，憑100元換200元加倍券，抽超萌娃娃。（圖／彰化市公所提供）

彰化市長林世賢表示，本次活動也積極配合環境部減塑政策，鼓勵民眾自備環保袋、環保杯購物，養成綠色消費習慣。他特別提到，12月21日（週日）就是冬至，活動期間將在市場準備 冬至湯圓 與民眾分享，象徵團圓圓滿，為即將到來的年節增添幸福感。

林世賢也強調，傳統市場是採買年節應景食材、乾貨、禮品的最佳去處，商品種類齊全且價格實在。希望透過連續兩週的促銷，吸引更多市民走進市場，慢慢帶起過年買氣，讓攤商生意熱鬧滾滾。

彰化市公所提醒，加倍券兌換日期限於12月19-20日、26-27日 四個活動日，且數量有限、換完為止；而拍照抽娃娃活動則持續至12月31日，歡迎大家把握機會，一起來市場撿好康、抽好禮，用行動支持在地攤商！