政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

▲▼國安會諮委黃重諺接受《Yahoo齊有此理》訪問。（圖／Yahoo齊有此理提供）

▲國安會諮委黃重諺接受《Yahoo齊有此理》訪問。（圖／Yahoo齊有此理提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨連日猛攻台灣軍工供應鏈，指控室內裝修公司、鞋商等，獲軍事採購標案；而這也罕見讓國防部長顧立雄在受訪時動怒反擊。對此，國安會諮委黃重諺17日接受《Yahoo齊有此理》訪問時表示，顧立雄是站在國家國防立場，不要忘記顧是台灣最好的律師之一，頂尖、律師界神級人物，用沒有真憑實據的方式影射他領導的部門涉弊，是要很大的勇氣。

黃重諺表示，他在國安會不分析政治動機，但國會議員監督國政、國防採購是理所當然，重點是任何指控之前，其實真本實據很重要。他說，過去很多民代問政，指控一件事時，要掌握相當完整資訊，現在看到有一家公司說公司很小，標了很多子彈底火的生意，指控完後發現，這間公司如質、如約，並且提早交貨。

黃重諺說，這樣的公司在國際上有相關認證，他不喜歡用「翻車」的字眼，這是政治上討論的字眼，但這是冤望一個合法依照規定，熱心幫助國家採購，很不容易買到的軍工物資的廠商，這不公平。

黃重諺表示，台灣百分之九十幾是中小企業的國家，貿易商很有活力，所謂一卡皮箱走天下，貿易商有很多很好的網絡，很好的國際產業聯繫能力，其實可以幫政府或是國防產業購買到平常不容易接洽到的，這非常難得。

黃重諺指出，顧部長這幾天有講到，招標規範就這樣規定，20年來也都是如此，為何只針對特定廠家，再來這些廠家可以照規定跟合約，並驗收完成，為何要變成指責的對象，這後續可以討論；再來是國防部的態度，當這些取得標約廠家、貿易商東西交不出來，沒有符合品質，標金跟保證就會沒收，也會做相關追溯。

談及顧立雄日前在立法院受訪時是否有點火氣？黃重諺說，他印象中應該第一次，但顧是站在國家國防立場上，「不要忘記他是台灣最好的律師之一，頂尖級的，律師界神級人物，用沒有真憑實據的方式影射他領導的部門涉弊，要很大勇氣」。

黃重諺表示，對國防部長來說，台灣現在需要軍民一起合作團結，其實求之不得越來越多產業參與後續國防供應鏈跟國際的國防供應鏈，中南部很多從本來做扣件跟鞋子，陸續拿到國際的認證，參與國際供應鏈，其實很有幫助。

12/15 全台詐欺最新數據

中國大陸日前因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論，掀起複合式的脅迫，甚至有日本戰機遭到中共航空母艦艦載機以火控雷達照射。不過，國安會諮委黃重諺17日接受《Yahoo齊有此理》訪問時表示，這幾天觀察發現，中方開始找台階，做降溫動作，從13日國家公祭日相對低調，可以看出端倪。

顧立雄國防部軍工供應中小企業國安會

