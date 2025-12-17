　
政治

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

記者蘇靖宸／台北報導

國防部預告大幅修改「體位區分標準表」，未來身高≦144公分才免役，但醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，被質疑是缺兵才把標準變嚴。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。

▲▼立法院國防外交委員會邀國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄專報「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析」。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄說明兵役體位新制。（圖／記者湯興漢攝）

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案，在身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分才免役。

但有網友質疑，醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，質疑是缺兵才把標準變嚴。對此，顧立雄17日在立法院受訪時表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。

由於閃兵案，內政部說國防部擬修《妨害兵役治罪條例》，加重閃兵刑責三分之二，另也考慮閃兵者補服替代役，針對目前修法進度，顧立雄說，當兵是國民應盡義務，任何刻意閃避兵役的行為都不足取，替代役部分，則是由《替代役實施條例》規範，並為內政部主管，內政部會跟國防部協商，雙方再一起討論。

另外，面對共軍威脅增加，國防部在書面報告中指出，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。顧立雄說，國防部所有演練科目都有去中心化指管概念，要讓所有部隊都熟悉自己的任務，就是任務式指揮概念，就是知道上級賦予任務是什麼，在發生敵猝然攻擊時，要依照突發狀況來如何處置，漢光演習也是這樣演練。

