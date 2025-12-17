　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部預告大幅修改「體位區分標準表」，未來身高≦144公分才免役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國防部預告大幅修改「體位區分標準表」，未來身高≦144公分才免役，但醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，被質疑是缺兵才把標準變嚴。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。內政部則表示，南韓身高140公分以下才得免役，草案144公分以下為免役體位，大於144公分者亦可依其病症判定免役體位。

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案，在身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分才免役。

但有網友質疑，醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，質疑是缺兵才把標準變嚴。顧立雄17日在立法院受訪時表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。

內政部則說，體位區分標準主管機關為國防部。我國目前免役率16%，高於亞洲徵兵國家新加坡及南韓，而南韓身高140公分以下才得免役。

內政部指出，體位區分標準193項次，本次通盤研修180項次，均與相關機關及各醫學會研擬各體位服役標準（草案），國防部身高150公分以上得報考志願役，爰常備役比照其標準，145至149公分則為替代役體位，草案144公分以下為免役體位，大於144公分者亦可依其病症判定免役體位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨…不到2天病逝
川普又有大動作！無預警預告「神祕演說」　白宮全體噤聲
化痰「小鳥粉」要泡水還是吞服？藥師給答案
高虹安論文抄襲　須賠40萬
F4變F3　柴智屏怒轟：非常荒謬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

翻不過的大山！謝沛珊／洪恩慈不敵中國第一、小組賽首戰落敗

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

「炸藥之王」CL-20列國家核心技術　中科院：用於無人艇、無人機

尚毅夫嗆「笑藍白沒種」：在野黨完全不敢監督！　凌濤笑回一句話

交男朋友「一定要找夠色的」！中醫師曝超多好處

傳統房貸利率高！美屋主尋FHA方案　再融資年增幅達88％

台灣人、中國人愛買日本不動產　高市政府明年將推1措施要管了

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊　研究人員驚訝感動

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　40多歲男吃完薑母鴨…不到2天病逝

力保15縣市執政！國民黨2026首波布局　月底提高雄、台南、屏東

球芽基金中部頒獎典禮登場！陳文杰、Mingo勉勵小球員勇敢追夢

蔡康永談金鐘合體小S真實心境！　感慨：以為大S會活得比我久

有沒有看過小豬洗澡　羅志祥在小巨蛋洗刷刷

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

卓榮泰恐被報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

陳亭妃挨批「背骨」有前例　過往爭議多

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

更多熱門

相關新聞

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

新竹市長高虹安涉詐助理費，昨二審宣判逆轉，貪汙部分無罪，竹市府也立即向內政部申請讓高虹安復職，內政部長劉世芳今（17日）下午證實，已簽批高虹安復職公文。而依照法規，高虹安復職後應補發其停職期間的薪水本俸，以其停職約16.5個月（去年5個月、今年11.5個月）計算，粗估可領回103萬9355元。不過針對實際數字，內政部表示，由竹市府依其停職期間計算補發。

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

內政部合作宮廟辦16講　國台辦嗆「褻瀆宗教」：人在做，天在看

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

身高≦144公分才免役遭疑侏儒症要當兵　顧立雄：常備役體位是150

關鍵字：

內政部國防部免役侏儒症

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面