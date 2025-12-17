侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

▲國防部預告大幅修改「體位區分標準表」，未來身高≦144公分才免役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國防部預告大幅修改「體位區分標準表」，未來身高≦144公分才免役，但醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，被質疑是缺兵才把標準變嚴。對此，國防部長顧立雄今（17日）表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。內政部則表示，南韓身高140公分以下才得免役，草案144公分以下為免役體位，大於144公分者亦可依其病症判定免役體位。

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案，在身高部分，現行常備役體位從158公分≦身高≦195公分改為只要身高≧150公分，刪除最高限制；145公分≦身高≦149公分為替代役A級，另身高≦144公分才免役。

但有網友質疑，醫學指出身高≦147公分屬侏儒症，質疑是缺兵才把標準變嚴。顧立雄17日在立法院受訪時表示，常備役體位是150公分，身高沒有限制，至於150公分之下是否服替代役，是內政部來律定。

內政部則說，體位區分標準主管機關為國防部。我國目前免役率16%，高於亞洲徵兵國家新加坡及南韓，而南韓身高140公分以下才得免役。

內政部指出，體位區分標準193項次，本次通盤研修180項次，均與相關機關及各醫學會研擬各體位服役標準（草案），國防部身高150公分以上得報考志願役，爰常備役比照其標準，145至149公分則為替代役體位，草案144公分以下為免役體位，大於144公分者亦可依其病症判定免役體位。