社會 社會焦點 保障人權

獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

▲藝人徐亨生病，但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲藝人徐亨生病（右），但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

資深藝人徐亨昨（13）日現身高雄，擔任「台灣根與芽關懷照護協會」公益活動，活動主持人，以實際行動力挺弱勢孩童。歷經健康重創與人生低谷的他，站上舞台談公益、談責任，也首度對外說明目前身體狀況，語氣平穩卻充滿力量，讓現場不少人動容。

徐亨表示，這次南下高雄主持活動，主要是因為與協會成員劉大正、JJ 姐都是多年好友，「他們辦的是一個非常有意義的公益活動，大家聚在一起幫助弱勢團體和小朋友，我覺得這是一件一定要支持的事情。」他也強調，身為藝人與公眾人物，最重要的責任之一就是投入公益，透過自身影響力號召更多人一起參與。

▲藝人徐亨生病，但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲藝人徐亨生病出席公益活動主持，現場幽默又不失溫馨            。（圖／記者吳奕靖攝）

▲藝人徐亨生病，但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「根與芽」感恩餐會也有藝人到場支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我們每一個人的力量都不大，但只要集合起來，就能讓公益走得更遠，讓需要幫助的人得到更多照顧。」徐亨呼籲，不論力量大小，只要有心，都能為社會多付出一點。

近年徐亨的健康狀況備受外界關注。他坦言，自己因腦部長有約3公分的良性聽神經瘤，曾引發阻塞性腦水症，導致行走不穩、頭暈等症狀，後續在醫師評估下，於頭皮下裝設導流裝置，協助腦部積水排出。目前腦瘤則以藥物與定期追蹤方式控制，因手術風險高，暫未進行開刀治療。

徐亨表示，目前身體狀況持續在治療與控制中，整體恢復情形穩定，體力也逐步回來，雖仍偶有耳鳴等不適，但已能正常生活與工作，「感謝大家這麼關心，我會好好照顧自己。」

▲藝人徐亨生病，但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小朋友拿出「防疫期間的文宣品」表示對邱于軒的支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

談到未來是否回歸拍戲，徐亨語氣堅定表示「一定會」。他直言，拍戲是藝人的本分，也是舞台所在，「我們是藝人，需要舞台、也需要被需要，如果有機會、有戲可以演，我一定會回去拍戲，也希望大家多多給我機會。」

歷經投資失利、家庭變故與健康考驗，徐亨沒有選擇退場，反而持續站在公益第一線，傳遞正向能量。他也感性表示，未來能否走得順遂，最重要的仍是來自觀眾的支持，「完全靠你們，我會繼續加油，也請大家替我加油。」

獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

以「天生壞人臉」聞名的資深藝人陳文山，螢光幕前經常飾演反派角色，給人嚴肅、難以親近的印象，不過私下的他卻是圈內出了名的暖男。陳文山昨（13）日自行開車南下高雄，低調現身「台灣根與芽關懷照護協會」活動，用實際行動關懷偏鄉與弱勢孩童，展現與外表截然不同的一面。

耐斯王子大飯店聖誕心願卡送暖400童

耐斯王子大飯店聖誕心願卡送暖400童

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！摘除恐半身不遂

徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！摘除恐半身不遂

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　舉辦公益捐血活動

民進黨嘉義縣黨部攜手小英之友會　舉辦公益捐血活動

徐亨公益活動腦瘤弱勢孩童拍戲根與芽

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

