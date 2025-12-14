獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

▲藝人徐亨生病（右），但仍舊出席公益活動主持 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

資深藝人徐亨昨（13）日現身高雄，擔任「台灣根與芽關懷照護協會」公益活動，活動主持人，以實際行動力挺弱勢孩童。歷經健康重創與人生低谷的他，站上舞台談公益、談責任，也首度對外說明目前身體狀況，語氣平穩卻充滿力量，讓現場不少人動容。

徐亨表示，這次南下高雄主持活動，主要是因為與協會成員劉大正、JJ 姐都是多年好友，「他們辦的是一個非常有意義的公益活動，大家聚在一起幫助弱勢團體和小朋友，我覺得這是一件一定要支持的事情。」他也強調，身為藝人與公眾人物，最重要的責任之一就是投入公益，透過自身影響力號召更多人一起參與。

▲藝人徐亨生病出席公益活動主持，現場幽默又不失溫馨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「根與芽」感恩餐會也有藝人到場支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我們每一個人的力量都不大，但只要集合起來，就能讓公益走得更遠，讓需要幫助的人得到更多照顧。」徐亨呼籲，不論力量大小，只要有心，都能為社會多付出一點。

近年徐亨的健康狀況備受外界關注。他坦言，自己因腦部長有約3公分的良性聽神經瘤，曾引發阻塞性腦水症，導致行走不穩、頭暈等症狀，後續在醫師評估下，於頭皮下裝設導流裝置，協助腦部積水排出。目前腦瘤則以藥物與定期追蹤方式控制，因手術風險高，暫未進行開刀治療。

徐亨表示，目前身體狀況持續在治療與控制中，整體恢復情形穩定，體力也逐步回來，雖仍偶有耳鳴等不適，但已能正常生活與工作，「感謝大家這麼關心，我會好好照顧自己。」

▲小朋友拿出「防疫期間的文宣品」表示對邱于軒的支持 。（圖／記者吳奕靖攝）

談到未來是否回歸拍戲，徐亨語氣堅定表示「一定會」。他直言，拍戲是藝人的本分，也是舞台所在，「我們是藝人，需要舞台、也需要被需要，如果有機會、有戲可以演，我一定會回去拍戲，也希望大家多多給我機會。」

歷經投資失利、家庭變故與健康考驗，徐亨沒有選擇退場，反而持續站在公益第一線，傳遞正向能量。他也感性表示，未來能否走得順遂，最重要的仍是來自觀眾的支持，「完全靠你們，我會繼續加油，也請大家替我加油。」