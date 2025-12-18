超速48公里遭吊扣牌照半年　女喊「接送長輩就醫」提訴訟吞敗

▲女駕駛在速限50的南科高雄園區中山高路段飆到98遭吊扣牌照，竟稱「都有依照限速駛」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉品辰／高雄報導

南科高雄園區中山高路段日前一件超速取締案引發吊扣車牌爭議，A女因駕車超速逾40公里，遭警方舉發並依法吊扣汽車牌照6個月，她不服主張平時皆依速限行駛，且車輛需用於接送長輩回診就醫，吊扣車牌將嚴重影響生活，提起行政訴訟請求撤銷處分，法院審理後認定取締程序與事實均無違誤，判決駁回其訴求。

判決指出，事件發生於去(2024)年12月9日，A女駕駛自用小客車行經南科高雄園區中山高路段時，遭雷達測速儀測得時速98公里，該路段限速為每小時50公里，已超速48公里，警方當場依法舉發。交通局隨後依《道路交通管理處罰條例》第43條第4項規定，裁處吊扣汽車牌照6個月。A女雖已繳清罰鍰，仍以「都有依照限速行駛，不知道為什麼超速」、「平常需載長輩回診就醫，吊扣車牌將嚴重影響生活」為由提起行政訴訟。

法院審酌相關證據後認為，該路段限速標誌設置明確，測速儀器亦經財團法人台灣商品檢測驗證中心檢驗合格，且檢定有效期限涵蓋違規當日，測得數據具高度可信性。至於測速取締是否合法，法院說明，關鍵在於違規地點前100至300公尺內是否清楚設置測速取締警告標誌，並非要求測速儀器一定設於該距離範圍內。

法院進一步比對採證照片與空拍圖後認定，違規路段前方約0.37公里處已設有警告標誌，與測速儀距離約115公尺，A女車輛違規時距測速儀約20至30公尺，換算後標誌與違規地點距離約135至145公尺，仍在法定100至300公尺範圍內，足以提醒駕駛提前減速。即便該路段另有一面更接近測速點的警告標誌，也不影響先前標誌已完成警示義務。

法院強調，行車速度超過規定最高時速40公里，依法即須吊扣汽車牌照6個月，屬法律明定的羈束處分，主管機關並無裁量空間，亦不得因個案生活不便而免除。法院認定超速事實及取締程序均合法，原處分並無違誤，判決駁回A女之訴。