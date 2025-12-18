　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

▲▼立法院交通委員會審查行政院函送通傳會委員提名名單，行政院祕書長張惇涵率主任委員播提名人蔣榮先赴立法院進行報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院祕書長張惇涵。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰決議不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今（18日）就「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」進行專案報告，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等官員列席。不過總統府17日表示，潘孟安不會出席。張惇涵受訪時表示，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告；行政院與總統府的立場一致，他們在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

對於行政院不副署，且潘孟安今日未出席，張惇涵受訪時表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的《財劃法》，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。

張惇涵提到，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備詢是他們的憲法責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案跟相關法律議案外，不到立法院備詢，這也符合憲法規定。

張惇涵強調，無論是賴總統、蔡前總統、馬前總統或陳前總統時期，總統府的立場皆是如此，行政院與總統府的立場一致，「我們都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲」。

媒體追問，「副署」是義務嗎？張惇涵說，許多法律學者已針對主權見解提出討論。憲法第 37 條明文規定，總統依法公布法律須經行政院長副署。這就像他今天來立法院備詢，若要有任何發言須經主席同意，但這個「須經」不代表主席一定要同意，法律見解應該很明確。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李明峯閃辭6天後「濺血送醫」！　獨進摩鐵原因曝
泰國轟炸「柬奢華賭場」畫面曝！　6大樓淪廢墟
余天挺過99次電療　「3症狀」別拖！醫：60%確診已晚期
23歲女慘死！　妹心碎發文「姊姊剩皮撐著」
藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：對賴清德提彈劾
東湖市場天菜「涼糕哥」回應了！　被爆欠債：有人補給我？
高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：人生被迫按下暫停鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

沈富雄反對不副署：1人推翻國會連川普都不敢　賴清德賭輸2028就沒了

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

羅智強質詢問「國會表決誰贏？」　張惇涵反嗆：那人民投票誰贏？

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

前新竹縣長陳進興辭世享耆壽93歲　藍綠政要紛紛悼念

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵：不容許危害國家者存在

高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：這一年多人生被迫按下暫停鍵

美對台8項軍售逾111億美元　外交部致謝：協助台灣建立強韌嚇阻戰力

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

沈富雄反對不副署：1人推翻國會連川普都不敢　賴清德賭輸2028就沒了

高虹安改輕判6月關鍵是立院一認定　她曝：將開啟潘朵拉盒子

羅智強質詢問「國會表決誰贏？」　張惇涵反嗆：那人民投票誰贏？

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

前新竹縣長陳進興辭世享耆壽93歲　藍綠政要紛紛悼念

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵：不容許危害國家者存在

高虹安復職！泛淚喊話「我回來了」：這一年多人生被迫按下暫停鍵

美對台8項軍售逾111億美元　外交部致謝：協助台灣建立強韌嚇阻戰力

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長！　盼爭取國民黨初選提名

ChatGPT生態系再擴大　App目錄上線、同步開放開發者投稿

快訊／高雄77歲駕駛逆向暴衝！雙載母子檔遭撞成夾心母親命危

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

也許還能更高！大谷翔平三響之三HR球　球迷拒200萬美元欲送拍賣

陸16歲「烤雞少年」爆紅！單日最高紀錄300隻　自豪每月已能補貼家用

從零經驗到成交高總價房子！楊昕在永慶房屋創下月收六位數

日央明料升息1碼、刷30年最高紀錄　市場聚焦「後續政策路徑」

精神科名醫李光輝「生理食鹽水治癌」害死病患　判刑1.5年須入獄

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

Mandy曬7月孕肚　曝藏肚撇步：真的沒有瘦

政治熱門新聞

快訊／美通知台灣軍售超過3500億　國防部證實

賴清德批在野獨裁　劉寶傑：真沒聽過

尚毅夫嗆藍白：不敢處理閣揆　凌濤笑回

反年改三讀　政院：違反3原則就會不副署

藍白請監院彈劾卓榮泰提案通過　黃國昌預告：要對賴清德提彈劾

助理費買雙眼皮貼不算貪污　王義川批判決

高虹安復職：這一年多人生被迫按下暫停鍵

中共航母福建號才穿越台灣海峽　48架次共機艦出海「四面環台」

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

高虹安復職倒數！國民黨表態禮讓連任

高虹安今復職　吐停職1年5個月心聲

捲入刑警幫王大陸查個資案　楊植斗回應

力保15縣市執政　藍2首波提高雄、台南、屏東

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

更多熱門

相關新聞

賴清德「掀桌」　 民主憲政走進無解死胡同

賴清德「掀桌」　 民主憲政走進無解死胡同

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例，讓立法院通過的法律無法生效，賴清德總統也表態支持卓榮泰的決定，並指在野黨將國家推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統、閣揆一致對抗國會，台灣面臨史無前例的憲政危機，而且基本無解。

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

一圖解析不副署後3劇本　9大QA看懂倒閣國會重選＆怎罷免賴清德

一圖解析不副署後3劇本　9大QA看懂倒閣國會重選＆怎罷免賴清德

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

嗆賴清德　鄭麗文：在野無法獨裁就像男人不會生小孩

關鍵字：

潘孟安不副署財劃法張惇涵

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

「最會推責任」星座Top3！

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面