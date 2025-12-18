美軍再轟東太平洋運毒船4死　爆炸瞬間畫面曝！累計奪99命

▲ 美軍接連打擊太平洋運毒船。（圖／翻攝自X）

美軍再度打擊太平洋毒品船隻，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）17日證實，「南方之矛」（Southern Spear）聯合特遣部隊在東太平洋國際水域執行致命攻擊，擊中一艘從事販毒的船隻，造成船上4人死亡。

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

南方司令部（SOUTHCOM）透過社群媒體X聲明指出，情報確認該船當時正沿已知毒品走私路線航行，且涉及販毒活動。赫格塞斯指出，「聯合特遣部隊對一艘由指定恐怖組織操作的船隻進行致命動能攻擊，共有4名男性毒品恐怖分子被殺，美軍部隊無人受傷。」

綜合CNN等美媒，這是本周第二起類似行動，美軍15日才對3艘疑似毒品走私船發動攻擊，造成8人死亡。「南方之矛」行動自9月2日展開，至今已發動逾20起攻擊，至少99人喪生，地點多位於委內瑞拉沿海。

川普政府聲稱此舉旨在遏制毒品走私，但也面臨國會議員質疑。幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）在16日公開的《浮華世界》專訪中似乎證實，這場行動目標是為推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權，稱川普想「持續炸毀船隻，直到馬杜洛認輸。」

川普政府此前部署數千名士兵及航母打擊群至加勒比海地區，17日更下令「全面徹底封鎖」進出委內瑞拉的受制裁油輪。馬杜洛對此則痛批，美國覬覦委國領土和資源的同時尋求政權更迭，「這只是個好戰分子和殖民主義者的藉口。」