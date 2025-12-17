公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

▲楊梅五福公園昨晚驚見兩派人馬談判，19歲朱姓男子慘遭對方十餘人圍毆，身中4刀受傷送醫急救。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區五福公園昨（16）日晚間發生兩派人馬談判，卻擦槍走火演變暴力衝突事件，楊梅警方據報到場時，雙方已鳥獸散，只剩19歲朱姓男子倒臥血泊中，警方到場時將奄奄一息朱男送醫急救，據了解朱男身中4刀，經急救後並無生命危險，警方根據線索循線拘捕也是19歲的許姓男子等涉案人到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依規定進行校安通報。

據指出，有網友於昨天深夜在網路PO文指稱，剛剛有10幾個人砍1人，第一時間打110報案。楊梅警方表示，警方於昨晚6時許獲報，在楊梅區埔心地區五福公園內有打架糾紛，警方立即到場處置，經了解，19歲許男與同為19歲朱姓男子於網路上發生糾紛，相約於公園內談判，但許竟找來10名高中生、國中生助陣，過程中許男等人持刀攻擊朱男，隨後便逃離現場。

▲桃園市楊梅五福公園昨晚6時許發生兩派人馬相互鬥毆事件，導致其中1名朱姓男子送醫急救，圖為事發現場公園。（圖／翻攝自Googlemap）

警方據報後立即趕到現場，先行將受傷朱男送往衛福部立桃園醫院急救，據了解身中4刀，但經急救後已無生命危險，警方後續調查陸續將雙方相關人員查緝到案，偵訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦，雙方涉案男子均為高中在學學生，警方已依規定進行校安通報，後續仍在調查偵辦中。

楊梅警分局長張仁傑呼籲，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，民眾如遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。