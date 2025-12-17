　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

▲桃園市楊梅五福公園昨晚6時許發生兩派人馬談判，其中19歲朱姓男子慘遭對方十餘人圍毆，身中4刀受傷送醫急救，所幸並無生命危險，監視器下雙方相互叫陣。（圖／楊梅警方提供）

▲楊梅五福公園昨晚驚見兩派人馬談判，19歲朱姓男子慘遭對方十餘人圍毆，身中4刀受傷送醫急救。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區五福公園昨（16）日晚間發生兩派人馬談判，卻擦槍走火演變暴力衝突事件，楊梅警方據報到場時，雙方已鳥獸散，只剩19歲朱姓男子倒臥血泊中，警方到場時將奄奄一息朱男送醫急救，據了解朱男身中4刀，經急救後並無生命危險，警方根據線索循線拘捕也是19歲的許姓男子等涉案人到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依規定進行校安通報。

據指出，有網友於昨天深夜在網路PO文指稱，剛剛有10幾個人砍1人，第一時間打110報案。楊梅警方表示，警方於昨晚6時許獲報，在楊梅區埔心地區五福公園內有打架糾紛，警方立即到場處置，經了解，19歲許男與同為19歲朱姓男子於網路上發生糾紛，相約於公園內談判，但許竟找來10名高中生、國中生助陣，過程中許男等人持刀攻擊朱男，隨後便逃離現場。

▲桃園市楊梅五福公園昨晚6時許發生兩派人馬相互鬥毆事件，導致其中1名朱姓男子送醫急救，圖為事發現場公園。（圖／翻攝自Googlemap）

▲桃園市楊梅五福公園昨晚6時許發生兩派人馬相互鬥毆事件，導致其中1名朱姓男子送醫急救，圖為事發現場公園。（圖／翻攝自Googlemap）

警方據報後立即趕到現場，先行將受傷朱男送往衛福部立桃園醫院急救，據了解身中4刀，但經急救後已無生命危險，警方後續調查陸續將雙方相關人員查緝到案，偵訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦，雙方涉案男子均為高中在學學生，警方已依規定進行校安通報，後續仍在調查偵辦中。

楊梅警分局長張仁傑呼籲，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，民眾如遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

 【更多新聞】

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

難逃AI法眼！特斯拉掛「真號假牌」、賓士掛「假試車牌」被抓

「我殺人了」桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　由國民法官審理

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安薪水補發估104萬　內政部：由竹市府計算補發
幼兒園畢旅「澳門珠海4天3夜」　園方宣布取消
高二火球男飆152關門！　刷新紀錄
找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝
快訊／確定明天！高虹安重回新竹市政府上班
快訊／高虹安復職！　內政部證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化警力大升級！4798萬添161輛新車　首見市價140萬大型機車

無照硬要上路！新北19歲男狂喝3hrs酒駕撞死路人　判刑3年半

快訊／內政部「准予復職」！　高虹安18日重回新竹市政府上班

找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝　400m後取命

婦左轉慘遭曳引車輾死！內輪差+視線死角釀禍　家屬尋監視畫面

台玻總裁慘了！子公司10億股權「只在文件上轉」遭起訴

奪命畫面曝！女行人「穿越車陣」過馬路　機車疑視線死角撞死她

通緝犯成製毒總裁！躲摩鐵狂產「喪屍彩虹菸」 檢警攻堅抄槍毒

二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵

公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

彰化警力大升級！4798萬添161輛新車　首見市價140萬大型機車

無照硬要上路！新北19歲男狂喝3hrs酒駕撞死路人　判刑3年半

快訊／內政部「准予復職」！　高虹安18日重回新竹市政府上班

找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝　400m後取命

婦左轉慘遭曳引車輾死！內輪差+視線死角釀禍　家屬尋監視畫面

台玻總裁慘了！子公司10億股權「只在文件上轉」遭起訴

奪命畫面曝！女行人「穿越車陣」過馬路　機車疑視線死角撞死她

通緝犯成製毒總裁！躲摩鐵狂產「喪屍彩虹菸」 檢警攻堅抄槍毒

二審法官一個動作「心證全露」！林智群揭高虹安案大逆轉關鍵

公園談判他找中學生助陣「10人打1個」　19歲男身中4刀倒地

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

簽約買房後反悔！男拒付30萬仲介費：協議刪23字害我被家人罵傻瓜

雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

【鋰電池燒起來怎麼辦？】專業研究員說：就是用水滅！????

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

更多熱門

相關新聞

桃園大貨車追撞聯結車　肇事駕駛一度受困

桃園大貨車追撞聯結車　肇事駕駛一度受困

桃園市一輛大貨車前（8）日晚間由鄒姓男子駕駛行經楊梅區中山北路一段附近時，疑似未注意車前狀況，失控追撞前方聯結車，導致大貨車車頭嚴重受損，鄒男受傷被緊急送醫治療，聯結車駕駛鍾姓男子則未受傷，雙方酒測值為零，肇事原因仍待警方調查釐清。

88歲老翁桃園開車追撞前車　害２家人受傷

88歲老翁桃園開車追撞前車　害２家人受傷

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

身障男暗夜迷途險誤闖軍營　暖警即刻救援

垃圾車輾機車！女騎士捲車底恐怖畫面曝

垃圾車輾機車！女騎士捲車底恐怖畫面曝

桃園民宅大火　祖孫4人預防性撤離送醫

桃園民宅大火　祖孫4人預防性撤離送醫

關鍵字：

網路糾紛公園談判楊梅警方19歲男子身中4刀無生命危險

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

「最會推責任」星座Top3！

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面