大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

▲檢警單位在屏東、苗栗與桃園等地查獲第四級毒品原料共計1.4公噸。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官蕭博騰今年9月至11月指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊、台中市警局刑大等單位分別在基隆、屏東、苗栗與桃園等地查獲以黃姓主嫌為首運毒集團，涉嫌自大陸地區以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」之罐裝貨物及化學品甲胺等原料共計近1.5公噸，檢方偵結將黃姓主嫌等6人起訴，其中5人向法院聲押獲准，並具體求刑6年至1年9月不等刑期。

桃園地檢署指出，本案係海巡署苗栗查緝隊接獲運毒集團自大陸地區運輸大量毒品進入我國情資報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派緝毒專組檢察官蕭博騰成立專案小組追查，經調取相關事證比對分析，於今年9月24日在基隆港扣得被告等人利用不知情之報關業者，以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」之罐裝貨物58桶（總純質淨重142萬3309.46公克）及化學品甲胺17桶（毛重39萬5790公克），趁運毒集團成員尚未發覺毒品已遭查獲之空檔，續於9月28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗縣苗栗市逮捕前來領取毒品之共犯21歲林姓男子、18歲蘇姓男子、29歲顏姓男子、30歲莊姓男子、28歲羅姓男子等5人，根據落網被告5人供述，再於今年11月23日在桃園國際機場，拘提由柬埔寨返國之運毒集團25歲黃姓主嫌到案。

檢方經偵訊後，將被告黃姓主嫌、顏、莊、林、蘇等5人向法院聲請羈押獲准，其中主嫌黃男偵訊期間猶飾詞狡辯，犯後態度不佳，檢方向法院建請量處有期徒刑6年；其餘顏、林、蘇、羅等人均坦承犯行且犯後態度尚可，建請法院量處有期徒刑2年7月，另莊姓被告供出毒品來源，因而查獲主嫌黃男到案，犯後態度尚佳，請量處有期徒刑1年9月。

桃檢強調，本案扣得之第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」係第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）之毒品先驅原料，數量高達1.42公噸且純度極高，可供製成新興毒品咖啡包多達213萬包，倘若流入市面將對國人造成極大危害，戕害身心甚鉅。近年來濫用新興毒品更有年齡層逐年下降之趨勢，桃檢重申強力打擊毒品犯罪之決心，呼籲有心人士勿以身試法。