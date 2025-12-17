　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

▲桃園地檢署今年9月至11月指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊、台中市刑大等單位在屏東、苗栗與桃園等地查獲黃姓主嫌等走私運輸第四級毒品原料共計1.4公噸。（圖／桃園地檢署提供）

▲檢警單位在屏東、苗栗與桃園等地查獲第四級毒品原料共計1.4公噸。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官蕭博騰今年9月至11月指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊、台中市警局刑大等單位分別在基隆、屏東、苗栗與桃園等地查獲以黃姓主嫌為首運毒集團，涉嫌自大陸地區以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」之罐裝貨物及化學品甲胺等原料共計近1.5公噸，檢方偵結將黃姓主嫌等6人起訴，其中5人向法院聲押獲准，並具體求刑6年至1年9月不等刑期。

▲桃園地檢署今年指揮海巡署偵防分署苗栗查緝隊、台中市刑大等單位查獲黃姓主嫌等走私運輸第四級毒品原料，現場開箱稽查。（圖／桃園地檢署提供）

▲檢警單位在屏東、苗栗與桃園等地查獲第四級毒品原料共計1.4公噸。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署指出，本案係海巡署苗栗查緝隊接獲運毒集團自大陸地區運輸大量毒品進入我國情資報請桃檢指揮偵辦，桃檢指派緝毒專組檢察官蕭博騰成立專案小組追查，經調取相關事證比對分析，於今年9月24日在基隆港扣得被告等人利用不知情之報關業者，以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」之罐裝貨物58桶（總純質淨重142萬3309.46公克）及化學品甲胺17桶（毛重39萬5790公克），趁運毒集團成員尚未發覺毒品已遭查獲之空檔，續於9月28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗縣苗栗市逮捕前來領取毒品之共犯21歲林姓男子、18歲蘇姓男子、29歲顏姓男子、30歲莊姓男子、28歲羅姓男子等5人，根據落網被告5人供述，再於今年11月23日在桃園國際機場，拘提由柬埔寨返國之運毒集團25歲黃姓主嫌到案。

▲桃園地檢署指揮海巡署苗栗查緝隊、台中市刑大等專案小組查獲黃姓主嫌等走私運輸第四級毒品原料共計1.4公噸，圖為查獲第四級毒品原料近1.5公噸。（圖／桃園地檢署提供）

▲檢警單位在屏東、苗栗與桃園等地查獲第四級毒品原料共計1.4公噸。（圖／桃園地檢署提供）

檢方經偵訊後，將被告黃姓主嫌、顏、莊、林、蘇等5人向法院聲請羈押獲准，其中主嫌黃男偵訊期間猶飾詞狡辯，犯後態度不佳，檢方向法院建請量處有期徒刑6年；其餘顏、林、蘇、羅等人均坦承犯行且犯後態度尚可，建請法院量處有期徒刑2年7月，另莊姓被告供出毒品來源，因而查獲主嫌黃男到案，犯後態度尚佳，請量處有期徒刑1年9月。

桃檢強調，本案扣得之第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」係第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵）之毒品先驅原料，數量高達1.42公噸且純度極高，可供製成新興毒品咖啡包多達213萬包，倘若流入市面將對國人造成極大危害，戕害身心甚鉅。近年來濫用新興毒品更有年齡層逐年下降之趨勢，桃檢重申強力打擊毒品犯罪之決心，呼籲有心人士勿以身試法。

 【更多新聞】

「我殺人了」桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　由國民法官審理

半夜偷排污水！溝裡全是恐怖廢泥漿　桃園黑心砂石場13人慘了

桃園「療癒汪汪隊」出動！緩解罕見疾病照顧者心理壓力

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

更多熱門

相關新聞

桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　國民法官審理

桃園男持刀猛刺同事奪命被起訴　國民法官審理

桃園市黃姓男子今年5月在龜山區工廠宿舍酒後與張姓同事起口角，雖找宿舍管理員換房調解，黃事後越想越氣，竟持20公分水果刀與酒瓶折返宿舍，持酒瓶朝張男頭部敲擊後，再持刀朝其腹部猛刺一刀，造成其腸子外露等重傷，黃逞凶後雖大喊「我殺人了，快叫警察跟救護車」，並向警方自首坦承行兇，張男被送醫急救後仍傷重不治；桃園地檢署偵結依殺人罪嫌移由國民法官庭審理。

半夜偷排恐怖廢泥漿　無良砂石場13人慘了

半夜偷排恐怖廢泥漿　無良砂石場13人慘了

雷達站服役沉迷線上賭博　海軍上兵下場曝

雷達站服役沉迷線上賭博　海軍上兵下場曝

假交易真借貸2億　上市公司老董300萬交保

假交易真借貸2億　上市公司老董300萬交保

桃園地檢署招募18名檢察官助理　強化打詐戰力

桃園地檢署招募18名檢察官助理　強化打詐戰力

關鍵字：

桃檢海巡苗栗查緝隊台中市刑大走私第四級毒品原料近1.5公噸

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面