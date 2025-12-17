　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯成製毒總裁！躲摩鐵狂產「喪屍彩虹菸」 檢警攻堅抄槍毒

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署近日破獲一起罕見的「企業化經營」製毒集團！葉姓主嫌因案遭通緝缺錢花用，夥同姪子在伸港及鹿港某間摩鐵共設立3處製毒工廠，招募5名成員製造「彩虹菸」販售喪屍煙彈。檢警攻堅查獲1161支成品彩虹菸、毒品原料，更起出制式手槍及子彈，成功阻止這批槍毒流入市面，全案檢方偵查終結，將葉男及其他6名共犯依涉毒品及槍砲案等罪嫌提起公訴。

依據起訴書內容，該製毒集團組織嚴密，分工精細。葉姓主嫌負責提供資金、技術與設備，並指揮全局；其胡姓姪子則以每月6萬元的報酬擔任管理員，負責招攬成員。集團將製毒流程分為 「攪料」 （混合毒品與菸草）與 「捲菸」 兩階段，並按件計酬。例如，李姓成員每日可領3000至4000元，其他成員每日則有2000元收入，完全仿照企業管理模式運作。

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

該集團為躲避查緝，今年9月底至10月間，不斷轉換地點。先在伸港鄉設立「製毒工廠A」進行攪料與捲菸；同時在鹿港鎮的某間汽車旅館設立「製毒工廠B」專責捲菸。後因擴張產能，又透過吳男出面，在鹿港鎮承租新屋成立「製毒工廠C」，作為主要加工基地。

此外，檢警深入追查發現，該集團成員陳姓及許姓男子，竟還另闢毒品銷贓管道。今年8月間，在許男經營的機車行及超商外，兩度販賣含有第二級毒品「依托咪酯」的電子煙彈給其他買家，單次交易金額最高達1萬2千元，顯示該組織涉毒層面廣泛，不僅製造更兼營販售。

檢方偵辦發現，葉姓主嫌為籠絡成員，竟在製毒工廠A內，無償提供第二級毒品大麻、第三級毒品愷他命及自製的彩虹菸給剛加入的王姓成員施用，行為囂張。此舉不僅涉及轉讓禁藥、偽藥，更顯示製毒工廠內毒品氾濫，嚴重危害成員身心健康。

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化通緝犯成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

專案小組經長期監控，於10月21日見時機成熟，兵分多路同步收網。先在製毒工廠C逮捕胡、李、陳、吳等4名正在作業的成員；隨後依據線索，直搗上游的製毒工廠A，當場將葉姓主嫌及王姓成員逮捕歸案。兩波行動總計查扣、成品彩虹菸1161支、第三級毒品 α-吡咯烷基苯異己酮（總純質淨重超過 443公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批攪拌機、捲菸器、菸草及製毒原料：第二級毒品依托咪酯電子菸彈等證物。

彰化地檢署已於日前偵查終結，認定葉姓主嫌涉犯發起、指揮犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品等罪嫌；其餘胡、李、陳、吳、王等成員則涉參與犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品罪。陳、許二人另涉 販賣第二級毒品罪。檢察官已對7名被告提起公訴，並建請法院從重量刑。

同時，檢方也聲請沒收本次查扣的所有製毒工具、槍械及毒品，並將追討集團的犯罪所得，包括葉姓主嫌的販毒利潤、其他成員領取的報酬等，徹底剝奪其不法資產。

▲彰化通緝犯夥同姪子成立製毒工廠。（圖／彰化地檢提供）

12/15 全台詐欺最新數據

