婦左轉慘遭曳引車輾死！內輪差+視線死角釀禍　家屬尋監視畫面

▲桃園市楊梅區楊新路、新梅一街口處昨天傍晚發生死亡事故，溫姓婦人騎車左轉時，遭同向曳引車輾過，導致頭重創送醫不治。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市溫姓婦人昨（16）日傍晚騎乘機車返家，行經楊梅區楊新路、新梅一街口處左轉時，被同向曳引車撞頭並輾過頭部等處，導致頭重創，經緊急送醫急救仍宣告不治，楊梅警方到場處理時，肇事曳引車葉姓男子酒測值為零，警方初步調查為曳引車轉彎產生內輪差導致發生視覺死角釀禍，真正的事故原因有待警方進一步調查釐清。

楊梅警方昨天下午5時23分許接獲報案，楊新路一段、新梅一街路口發生交通事故，員警到場處理，經調查為66歲温姓婦人騎乘機車返家途中，行經事故地點打算左轉時，不慎遭同向曳引車，由65歲葉姓男子駕駛曳引車輾過，温姓婦人頭部受傷嚴重經緊急送醫急救仍宣告不治，經檢測雙方駕駛酒測值均為零。

▲桃園市楊梅區楊新路、新梅一街口處昨天傍晚發生死亡事故，楊梅警方到場調查事故發生原因。（圖／楊梅警方提供）

警方初步調查，事故發生可能是曳引車轉彎因內輪差發生視覺死角釀禍，但真正原因仍需警方調查釐清；此外，死者家人也在臉書po文指稱，因現場並無監視器，希望有目擊者能提供對向車道有關行車紀錄器，以釐清事故發生原因。

楊梅警方呼籲，用路人於道路步行或騎乘機車應遠離大型車輛，大型車輛多視線死角，切勿因搶快而靠近，以確保用路安全，避免發生事故。