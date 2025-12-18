川普全國演說！稱接手拜登爛攤　宣布發給軍人5.6萬「戰士紅利」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普17日晚間發表全國演說，除了批評拜登政府時期的政策，他宣布，美國145萬名軍人發放1776美元（約新台幣5.6萬元）「戰士紅利」（Warrior Dividend），時間點將在聖誕節之前，且這筆錢將來自關稅收入。

再批拜登 川普：我當初接手爛攤

川普這場演說一開始就列舉對拜登執政時期的不滿，包括開放的邊境、跨性別男性參加女子運動賽事、犯罪問題、「有史以來最糟糕」的貿易協議以及腐敗的聯邦政府。

川普稱，11個月前上任的他接手爛攤子，在過去4年期間，美國被一群只為權力核心人士、非法移民、職業罪犯、企業遊說客、囚犯、恐怖分子等人，以及以前所未見的程度占美國便宜的外國勢力奮鬥的政客所統治，隨著他重返白宮進行修復，「在短短幾個月內，我們就從最差變成最好」。

非法移民入境7個月掛零 只需新總統就辦到

川普稱，在過去這7個月，美國並未允許任何非法移民入境，這是以前所有人都覺得辦不到的事，「事實證明，我們只需要一位新總統。我們接手了世界上最糟糕的邊境，然後我們迅速將它變成我國歷史上最強大的邊境」。

川普一直把移民視為重要議題之一，他在本屆任期把移民打擊重點放在境內，也就是加大對居住在美國的無證移民逮捕力道，增加遣返人數。根據美國國土安全部本月數據，自川普1月上任以來，已執行超過60.5萬次遣返行動。

川普稱經濟只會更好 通膨都是拜登的錯

川普為其政府在經濟成就進行了強力辯護，並在平抑物價方面取得顯著進展，並把通膨飆升的責任全數歸究於前總統拜登。川普還承諾將於2026年為美國民眾提供新的紓困措施。

川普堅稱經濟已經得到拯救，且從現在起只會越來越好，「我們的國家曾面臨失敗，完全的失敗。而現在，我們是全世界最炙手可熱的國家。」

CNN指出，川普所言表明他正更加集中精力應對選民對經濟方面的不滿情緒，且這種不滿情緒已經拉低川普的支持度，引發共和黨內部對明年其中選許可能面臨重大失敗的擔憂。