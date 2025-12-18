墨西哥議會全武行「女議員扯髮互毆」　台上唯一男性攔不住

A debate on transparency laws descended into chaos during Mexico City’s congressional session on Monday, with opposition parliamentarians exchanging blows. The session was suspended, and the ruling coalition later approved the reforms. pic.twitter.com/pCDxmKFDJa — The Associated Press (@AP) December 17, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥首都墨西哥城議會15日出現火爆場面，多名女性議員在議事台上推擠扯髮互毆，現場一片混亂。唯一在台上的男性議員試圖制止衝突但未成功。

每日郵報報導，這場衝突起因於執政黨國家復興運動（Morena，簡稱莫雷納）提議廢除資訊透明機構InfoCDMX，改由新監督機構取代，遭到右翼國家行動黨（PAN）強烈反對。國家行動黨成員衝上台抗議，莫雷納黨則是要求PAN黨成員離開，雙方爆發肢體衝突。

畫面顯示，PAN議員阿爾瓦雷斯（Daniela Álvarez）與莫雷納黨議員阿亞拉（Yuriri Ayala）在台上激烈扭打，雙方互相抓扯手臂互毆，其他議員隨即加入戰局。短短數分鐘內，議會現場就變成一場大亂鬥，多人推擠拉扯頭髮混戰，旁觀者紛紛拿出手機錄下這驚人一幕。

PAN議員佩雷茲（Claudia Pérez）在衝突中受傷。而身為台上唯一男性的議會主席綠黨副黨魁塞斯馬（Jesús Sesma）雖然試著充當和事佬，但最終未能制止衝突發生。在混亂場面平息之後，PAN議員退出議場，莫雷納黨繼續進行會議，最終通過廢除InfoCDMX的提案。

事後，雙方各自認錯並譴責暴力行為，但互相指責對方挑起衝突。PAN助理阿塔伊德（Andres Atayde）稱，「我們和平占據講台，沒有與任何人發生肢體衝突，但多數黨及其盟友卻企圖透過暴力重新控制議事台。」莫雷納黨發言人加西亞（Paulo Garcia）則稱，令人非常擔憂的是，反對派在無法進行辯論的情況下，正有系統地以暴力取代論理。