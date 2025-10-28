　
地方 地方焦點

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

▲雲嘉南分署開辦多項產業新尖兵課程，協助青年強化專業技能、提升就業力。（記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署開辦多項產業新尖兵課程，協助青年強化專業技能、提升就業力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應就業市場快速變化與AI時代的職能需求，勞動部推動「失業青年職前訓練獎勵」，鼓勵15至29歲待業青年參與政府核定之職前訓練課程，完成訓練即可申請學習獎勵金，每月8千元、最高可領9萬6千元，協助青年安心學習、順利就業。

現年27歲的阿德（化名）便是成功受益者，他透過勞動力發展署雲嘉南分署開辦的「產業新尖兵計畫」，成功轉職軟體業，開啟全新職涯。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「失業青年職前訓練獎勵」旨在降低青年轉職與學習的壓力，讓有志提升技能、改變職涯方向的青年能無後顧之憂地參訓。只要參加勞發署及所屬分署自辦、委辦或補助辦理的失業者職前訓練或「產業新尖兵計畫」課程，並完成公告的政策產業訓練，即可申請學習獎勵金，相關辦法也將隨國際經貿情勢持續滾動修正。

▲雲嘉南分署開辦多項產業新尖兵課程，協助青年強化專業技能、提升就業力。（記者林東良翻攝，下同）

阿德原為光電系畢業生，曾任職半導體產業，後決定轉向軟體開發領域。他說明：「朋友介紹我報名南分署的『Java全端整合Web實務運用』課程，課程結合理論與實作，從語法、資料庫到AI與資安都有教。」600小時的密集訓練，讓他從硬體工程師成功跨足軟體業。結訓不到一個月，他順利進入台北一家金融軟體公司任職，已穩定就業一年。

▲雲嘉南分署開辦多項產業新尖兵課程，協助青年強化專業技能、提升就業力。（記者林東良翻攝，下同）

阿德感謝政府提供的學習獎勵金，讓他在訓練期間能專注學習、無經濟壓力。他強調：「老師很專業、課程實作多，真的能學到業界要的技能。」雲嘉南分署表示，未來將持續開辦如「Python程式與AI Agent流程智慧應用班」等課程，協助青年強化職能、厚植競爭力。相關課程資訊可上「台灣就業通／職業訓練整合網」（https://course.taiwanjobs.gov.tw/）查詢，或撥打免付費專線0800-777-888及06-6985945分機1523、1525洽詢。

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

