離開高壓電箱走進人情社區！台電前員工靠「五五方案」翻轉人生

▲58歲曾先生巡視社區設備、協助住戶處理問題，展現多年現場經驗的沉穩與細心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

58歲的曾先生，戴著安全帽的日子超過半輩子。過去在台電外包商當檢修員，他每天面對的是嗶嗶作響的變電箱、電流竄動的風險，連汗水都帶著一點電味。那是一份靠經驗、也靠膽識的工作——但隨著體力漸漸不支，他終於在去年3月放下工具包，決定找一份能「踏實工作、不再提心吊膽」的新人生。

只是理想很近，現實卻很硬。年過五十、體能下滑、履歷被婉拒無數次，他的求職路一度灰暗。「那段時間，幾乎每天都在想，我還能被誰需要？」他說。直到踏進勞動部斗六就業中心，這趟轉折才悄悄發生。

就服員在晤談時發現，曾先生有27年工廠領班資歷，但長年三班制輪班讓身體亮紅燈。4年前改做電力設備搶修雖然自由些，卻得和高壓電搏命。這次離職，他只想找份穩定、安全、能長久做的工作。「他不是沒能力，只是人生該換一種節奏。」就服員回憶說。

經過多次討論與企業協調，考量曾先生的管理經驗與責任心，最終媒合到萬安國際保全股份有限公司擔任保全人員，並爭取到固定日班——讓他不用再熬夜，也能重新找回生活的秩序感。同時搭配勞動部「五五就業促進獎勵」方案，曾先生成功獲得6萬元獎勵金，如今已穩定就業滿一年。「那筆獎勵金不只是錢，更像是政府給我們這個年紀的肯定。」他笑著說。

現在的他，每天在三個社區大樓輪值，巡樓、記錄出入人員、維護電燈、協助住戶處理問題。保全工作雖看似平淡，卻考驗反應力與細心。憑著多年現場經驗，他總能冷靜處理突發狀況，也因此成為住戶口中的「曾大哥」可靠、好相處、總帶笑容。他說，如今的生活規律、心情安定，每天都有明確的方向。對他而言，重新站起來的不是職場，而是對自己的信心。

▲曾先生透過勞動部「五五就業促進獎勵」方案，順利重返職場，現任職於萬安國際保全公司。。（圖／記者游瓊華翻攝）