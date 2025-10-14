　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

離開高壓電箱走進人情社區！台電前員工靠「五五方案」翻轉人生

▲58歲曾先生巡視社區設備、協助住戶處理問題，展現多年現場經驗的沉穩與細心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲58歲曾先生巡視社區設備、協助住戶處理問題，展現多年現場經驗的沉穩與細心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

58歲的曾先生，戴著安全帽的日子超過半輩子。過去在台電外包商當檢修員，他每天面對的是嗶嗶作響的變電箱、電流竄動的風險，連汗水都帶著一點電味。那是一份靠經驗、也靠膽識的工作——但隨著體力漸漸不支，他終於在去年3月放下工具包，決定找一份能「踏實工作、不再提心吊膽」的新人生。

只是理想很近，現實卻很硬。年過五十、體能下滑、履歷被婉拒無數次，他的求職路一度灰暗。「那段時間，幾乎每天都在想，我還能被誰需要？」他說。直到踏進勞動部斗六就業中心，這趟轉折才悄悄發生。

就服員在晤談時發現，曾先生有27年工廠領班資歷，但長年三班制輪班讓身體亮紅燈。4年前改做電力設備搶修雖然自由些，卻得和高壓電搏命。這次離職，他只想找份穩定、安全、能長久做的工作。「他不是沒能力，只是人生該換一種節奏。」就服員回憶說。

經過多次討論與企業協調，考量曾先生的管理經驗與責任心，最終媒合到萬安國際保全股份有限公司擔任保全人員，並爭取到固定日班——讓他不用再熬夜，也能重新找回生活的秩序感。同時搭配勞動部「五五就業促進獎勵」方案，曾先生成功獲得6萬元獎勵金，如今已穩定就業滿一年。「那筆獎勵金不只是錢，更像是政府給我們這個年紀的肯定。」他笑著說。

現在的他，每天在三個社區大樓輪值，巡樓、記錄出入人員、維護電燈、協助住戶處理問題。保全工作雖看似平淡，卻考驗反應力與細心。憑著多年現場經驗，他總能冷靜處理突發狀況，也因此成為住戶口中的「曾大哥」可靠、好相處、總帶笑容。他說，如今的生活規律、心情安定，每天都有明確的方向。對他而言，重新站起來的不是職場，而是對自己的信心。

▲58歲曾先生巡視社區設備、協助住戶處理問題，展現多年現場經驗的沉穩與細心。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲曾先生透過勞動部「五五就業促進獎勵」方案，順利重返職場，現任職於萬安國際保全公司。。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市一男公園內「全身著火」狂燒
穩交5億男友…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆
骨科主任車禍亡　醫院沉痛發聲明
曾莞婷深V開到肚臍…外套裡面「完全沒穿」秀胸前風光
稀土武器化很有效！　美前官員：若華府出狠招「台灣恐遭封鎖」
沈慶京自豪京華城改建「能擋飛彈」　滔滔不絕被法官打斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北浮洲福德宮行善助弱勢　劉和然贈匾感謝善行義舉

新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

雪國嬌客「極北柳鶯」迷航林口　動保員暖心救援助康復野放

基隆得意堂慶田都元帥聖誕　邱佩琳親臨關心文化傳承

114全運會雲林地主首金入袋　跆拳道少年黃卓乘奪勝

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

桃園平鎮環南路地下道竣工明通車　警籲請駕駛人遵循指示行駛

離開高壓電箱走進人情社區！台電前員工靠「五五方案」翻轉人生

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

新北浮洲福德宮行善助弱勢　劉和然贈匾感謝善行義舉

新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

雪國嬌客「極北柳鶯」迷航林口　動保員暖心救援助康復野放

基隆得意堂慶田都元帥聖誕　邱佩琳親臨關心文化傳承

114全運會雲林地主首金入袋　跆拳道少年黃卓乘奪勝

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

桃園平鎮環南路地下道竣工明通車　警籲請駕駛人遵循指示行駛

離開高壓電箱走進人情社區！台電前員工靠「五五方案」翻轉人生

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年　火大澄清「揭對方真實身份」

辜仲諒領軍亞洲棒球總會攜手棒協　深化台泰棒球交流

新北浮洲福德宮行善助弱勢　劉和然贈匾感謝善行義舉

快訊／北市一男公園內「全身著火」狂燒　周圍民眾嚇傻

《英雄聯盟》世界入圍賽中韓傳奇對決　T1擊破IG晉級瑞士制

日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

基努李維化身《捍衛天使》翅膀太小　賽斯羅根鼓勵他「尺寸不是問題」

新北捐贈45輛YouBike1.0　助花蓮光復學子安心復學

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

少年31刀砍死18歲女大生！台中地院裁定移轉苗栗少年法庭

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多土地遭查封後趕緊繳清

嘉南藥理大學×陸軍第八軍團簽MOU攜手培育國軍多元人才

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

更多熱門

相關新聞

張曼娟曾遇恐怖情人！檢察官成「最難忘貴人」

張曼娟曾遇恐怖情人！檢察官成「最難忘貴人」

作家張曼娟近日曝光年輕時遇到「恐怖情人」的經歷，對方雖是留美博士，可在一起期間就提出結婚要求，還要她遵循「婚姻戒律」，張曼娟無法接受，提出分手後，對方卻展開一連串騷擾與報復，「經歷其中的時候，我也以為是一場惡夢。但我沒有妥協，沒有湊合，我選擇了自己要走的路，贏來了想要的人生。」

蔡依林歡度45歲生日暖謝粉絲

蔡依林歡度45歲生日暖謝粉絲

醉男無故打保全員　快打部隊迅速壓制

醉男無故打保全員　快打部隊迅速壓制

一場車禍歸零　林智勝低谷爬起寫傳奇

一場車禍歸零　林智勝低谷爬起寫傳奇

從工地到程式碼！台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

從工地到程式碼！台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

關鍵字：

勵志轉職保全員職場轉型斗六就業服務中心

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面