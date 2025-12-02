　
地方 地方焦點

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

▲勞動部青年職訓專班協助15至29歲青年學成轉職，最高可領9.6萬元學習獎勵金。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部青年職訓專班協助15至29歲青年學成轉職，最高可領9.6萬元學習獎勵金。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助失業與待業青年取得專業技能、順利接軌職場，勞動部每年針對15至29歲青年開設「青年職訓專班」，以實作訓練結合職場體驗模式，訓後多能直接投入相關產業。只要符合資格並完成訓練，更可領取每月8千元、最高9.6萬元的青年職前訓練學習獎勵金，大幅降低經濟壓力。

曾擁有航太工程碩士學位的苡程，卻因國內航太產業職缺有限，求職屢遭碰壁。在多番思考產業趨勢後，他決定轉向科技製造領域發展，並報名勞動力發展署雲嘉南分署委託辦理的「工業產品設計人員培訓班」。透過課程，他一步步補足繪圖、產品設計等關鍵能力，不僅每月可領8千元補助降低經濟壓力，也在訓後順利取得AutoCAD國際認證與SolidWorks專業認證，最終成功應徵上可成科技工程師職務，正式翻轉職涯。

苡程回憶，現在的工作內容橫跨製程後段處理、成品檢驗與跨部門協作，透過對圖面規格比對、品質確認與與廠商溝通協調，使職訓期間所學都能在職場實際應用。他坦言，若當初沒有決定接受職訓、建立跨域能力，可能仍卡在求職瓶頸，呼籲所有對未來迷惘的青年「一定要善用政府資源，技能永遠不會背叛你」。

▲勞動部青年職訓專班協助15至29歲青年學成轉職，最高可領9.6萬元學習獎勵金。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年約訓練150名青年成為產線即戰力，並透過學習獎勵金制度降低青年參訓的生活壓力，讓更多人能無後顧之憂專注學習。隨國際趨勢變動，勞動部也會持續滾動式調整補助內容，使其更貼近青年需求。

他強調，職前訓練搭配學習獎勵金，讓青年能「學得一技之長、穩定好就業」，分署也會持續規劃符合產業脈動的培訓方案，協助年輕世代在求職市場站穩腳步。相關課程可至「台灣就業通・青年職訓資源網」查詢，或撥打免付費電話0800-777-888了解最新訊息。

航太碩士卡關轉職成功！　參加青年職訓專班拿雙證照晉升科技工程師

新住民洽公不再卡關永康就業中心每週提供越南、印尼語翻譯協助

為打造更友善、無語言隔閡的就業環境，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心自11月起，每週三、四固定提供越南語與印尼語翻譯服務，讓新住民與移工在求職、諮詢或洽公時，都能以母語安心表達需求，隨著新住民及移工人口逐年攀升，中心盼透過此服務，讓外籍朋友更順利掌握就業資訊與勞動權益。

關鍵字：

航太碩士卡關轉職青年職訓

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

