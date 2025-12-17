　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

記者詹詠淇／台北報導

新竹市長高虹安涉詐助理費，昨二審宣判逆轉，貪汙部分無罪，竹市府也立即向內政部申請讓高虹安復職，內政部長劉世芳今（17日）下午證實，已簽批高虹安復職公文。而依照法規，高虹安復職後應補發其停職期間的薪水本俸，以其停職約16.5個月（去年5個月、今年11.5個月）計算，粗估可領回103萬9355元。不過針對實際數字，內政部表示，由竹市府依其停職期間計算補發。

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者吳銘峯攝）

內政部113年7月26日依法停止高虹安之市長職務及其薪給。依照《公務人員俸給法》第21條，停職期間得發給半數之本俸，不過內政部當時以行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函解釋，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，由上級機關內政部決定，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，決定停職期間不核給半數俸額，符合行政院人事行政總處規定。

如今，高虹安在貪污部分二審無罪，竹市府已申請復職，且內政部長劉世芳今（17日）也已簽批高虹安復職公文，何時復職由竹市府自行處理。竹市府也證實，下午已收到內政部函文傳真，依據《地方制度法》第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。

依照《公務人員俸給法》第21條，「復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸（年功俸）者，應於補發時扣除之」、「先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）」，內政部說，依《地方制度法》第61條第3項規定及其立法說明，縣（市）長依第78條第1項規定停職期間，不得發給薪給，於其依第78條第2項規定復職後，予以補發薪俸。

而縣市首長薪資組成為「俸額」、「專業加給」與「主管職務加給」，由於本俸未含「專業加給」與「主管職務加給」，而去年法定俸額為61,660元，今年則是63,570元。因此以其去年停職約5個月、今年停職約11.5個月共計16.5個月計算，再加上高虹安停職期間未領有半數本俸，粗估可領回103萬9355元。

不過針對實際數字，內政部表示，由竹市府依其停職期間計算補發。劉世芳今受訪時也說，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公
日系商場確定重返台灣！　進駐北車地下街規模160坪
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝
無照酒駕撞死路人！　新北19歲男判3年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

快訊／高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

中國嗆台灣「金元外交」　外交部反擊：宏都拉斯大選戳破欺世謊言

林俊憲嗆靠藍營介選撐民調　陳亭妃回擊：那我支持度會更高

立法院明邀總統府秘書長專報＋備詢　潘孟安依憲法不會出席

桃園元旦升旗典禮移師龜山　張善政邀市民共同迎接2026

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

藍猛攻軍方涉弊　他：顧立雄律師界神級人物！沒實據要很大勇氣

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

快訊／高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

近7年壽險避險成本達1.6兆元　金管會提2解方

侏儒症也要當兵？身高≦144公分免役　內政部：南韓≦140公分才免役

席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露　一句話回擊整形傳聞

開小夜燈睡覺壞處多多！醫師揭4萬人研究：肥胖風險大增

有代溝？持修首度合作范曉萱「竟完全不認識她」：上網查才發現

煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

台南家鄉故事繪本計畫十年有成　12校成果展演感動登場

【黃國昌涉貪大破口？】遭爆金主坦承匯款1000萬至凱思國際

政治熱門新聞

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

卓榮泰恐被報復　郭正亮預言：藍白下一招更狠

快訊／中共「福建號」成軍後首航經台灣海峽　國防部曝監控畫面

撞死清潔員老闆掛名特約商家　民眾黨說明

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了！干預司法沒在演

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

「賴清德斷我財路」　藍議員挺陳亭妃關鍵曝光

高虹安明復職　依法補發薪水「粗估可領近104萬」

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

高虹安二審大逆轉　律師：點出立法院公開秘密

陳亭妃挨批「背骨」有前例　過往爭議多

酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

更多熱門

相關新聞

快訊／復職申請過了！　高虹安18日重回新竹市政府上班

快訊／復職申請過了！　高虹安18日重回新竹市政府上班

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，新竹市府向內政部提復職申請。高虹安說，已收到內政部的復職函，明天上午返回市府報到上班。

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

高虹安可以復職了！　內政部證實：劉世芳已簽批復職公文

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

童仲彥助理費5萬判貪汙　名嘴：真有意思

童仲彥助理費5萬判貪汙　名嘴：真有意思

立院初審詐防條例修正案　列禁奢條款、教唆未滿18歲詐騙加重其刑1／2

立院初審詐防條例修正案　列禁奢條款、教唆未滿18歲詐騙加重其刑1／2

關鍵字：

高虹安內政部劉世芳復職補發薪水

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面