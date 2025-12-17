高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

記者詹詠淇／台北報導

新竹市長高虹安涉詐助理費，昨二審宣判逆轉，貪汙部分無罪，竹市府也立即向內政部申請讓高虹安復職，內政部長劉世芳今（17日）下午證實，已簽批高虹安復職公文。而依照法規，高虹安復職後應補發其停職期間的薪水本俸，以其停職約16.5個月（去年5個月、今年11.5個月）計算，粗估可領回103萬9355元。不過針對實際數字，內政部表示，由竹市府依其停職期間計算補發。

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者吳銘峯攝）

內政部113年7月26日依法停止高虹安之市長職務及其薪給。依照《公務人員俸給法》第21條，停職期間得發給半數之本俸，不過內政部當時以行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函解釋，民選地方行政首長停職期間得否發給半俸，由上級機關內政部決定，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，決定停職期間不核給半數俸額，符合行政院人事行政總處規定。

如今，高虹安在貪污部分二審無罪，竹市府已申請復職，且內政部長劉世芳今（17日）也已簽批高虹安復職公文，何時復職由竹市府自行處理。竹市府也證實，下午已收到內政部函文傳真，依據《地方制度法》第78條第2項之規定，准予市長高虹安復職。

依照《公務人員俸給法》第21條，「復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸（年功俸）者，應於補發時扣除之」、「先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）」，內政部說，依《地方制度法》第61條第3項規定及其立法說明，縣（市）長依第78條第1項規定停職期間，不得發給薪給，於其依第78條第2項規定復職後，予以補發薪俸。

而縣市首長薪資組成為「俸額」、「專業加給」與「主管職務加給」，由於本俸未含「專業加給」與「主管職務加給」，而去年法定俸額為61,660元，今年則是63,570元。因此以其去年停職約5個月、今年停職約11.5個月共計16.5個月計算，再加上高虹安停職期間未領有半數本俸，粗估可領回103萬9355元。

不過針對實際數字，內政部表示，由竹市府依其停職期間計算補發。劉世芳今受訪時也說，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。