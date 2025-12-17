屏東大學+大田精密高爾夫訓練場亮相　開創運動發展新紀元　

▲屏東大學-大田精密高爾夫練習場。（圖／屏東大學提供)

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學與運動器材製造龍頭大田精密工業股份有限公司（O-TA）持續深化產學合作，於12月17日盛大啟用「屏東大學-大田精密高爾夫練習場」！這座整合既有棒球打擊區、結合中央與企業資源打造的複合式訓練場域，實現了高爾夫訓練從室內虛擬到戶外實體完整佈局，成為大學運動發展一大創舉！

為推動高爾夫球基層選手訓練，鼓勵更多專長選手加入屏大學習行列，豐富體育通識課程安排，屏大積極爭取運動部(原教育部體育署)及大田精密資源挹注，陳永森校長特別感謝大田精密李孔文董事長慷慨解囊，多年來不間斷支持屏大發展高爾夫教學研究、選手培訓及設施環境，111年於屏師校區游泳池暨體適能館設立「智能高爾夫模擬教室」，裝設3套虛擬擊球設備，成為屏大發展高爾夫球契機，並支持本校體育系林義淵及王勝暉同學持續職業選手訓練，取得多項職業大賽佳績，現在屏大高爾夫訓練場地從室內虛擬到戶外實體，打造產學合作場域，成為大學運動發展創舉。

本次高爾夫練習場建置亦獲得多位企業與校友熱心響應，挹注豐沛資源，共同促進國立屏東大學運動教育發展。岳康生物科技有限公司董事長陳安仁捐贈新臺幣1萬元，實際支持本校高爾夫教學與運動發展；春記國際股份有限公司董事長林逢春慷慨捐贈高爾夫球1,000顆，提供教學與訓練使用。大田精密工業股份有限公司除挹注「國立屏東大學高爾夫訓練場域優化與運動人才永續培育產學合作計畫」經費新臺幣50萬元，並捐贈高爾夫球具一批外，李孔文董事長亦以個人名義加碼捐贈新臺幣80萬元，充分展現企業深耕教育、支持運動發展的高度熱忱。另國立屏東大學EMBA碩士專班校友會亦捐贈高爾夫球桿一批，實質挹注教學設備，回饋母校不遺餘力。

屏東大學對各界鼎力支持表達由衷感謝，未來將妥善運用各項資源，持續深化產學合作、完善訓練環境，培育更多兼具專業能力與運動素養之優秀人才。

屏大體育室林瑞興主任指出，為使更多師生得親身接觸高爾夫球，增加擊發球臨場感受，屏大體育室積極爭取運動部(原教育部體育署)中央補助款項及產學合作方案，活化利用現有空間，打造具可調整功能複合式高爾夫暨棒球打擊練習場，規劃遮蔽式12座擊球道及天然草皮鋪設，未來更可擴充高爾夫擊球即時分析系統、棒球打擊分析與球速監測設備，並結合體育學系於運動科學領域的研究與教學，充分提升場域效益。