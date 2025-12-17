快訊／北市中正區「1女住處頂樓墜落」！　送醫搶救無效亡

▲北市女墜樓亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市中正區汀州路一處住宅16日傍晚發生墜樓事件！一名71歲女子因不明原因從住家頂樓墜落，高度約5層樓高，附近民眾見狀趕緊報警。警消趕抵現場時發現，女子已無生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後仍因傷勢過重宣告不治。據了解，女子本身精神狀況不佳，至於詳細墜樓原因仍有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995