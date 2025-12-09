荷包默默縮水？8項訂閱花費超燒錢　追劇、外送、AI工具全上榜

▲隨著影音串流、AI工具等各項訂閱制服務滲透娛樂、工作等生活層面，不知不覺中也大幅墊高了個人開銷。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

越來越多人的生活離不開訂閱制服務，從娛樂、工作到各式需求，每個月固定的扣款早已成為常態，這些訂閱花費看起來零散、金額不高，卻在不知不覺中拉高了生活支出，有些人甚至難以精準掌握自己實際訂閱了多少服務。為此，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近半年內「訂閱花費項目」相關話題的網路聲量，盤點出網友熱議的8大訂閱項目。

觀察近半年網路上針對「訂閱花費項目」的討論，可以發現讓人能夠放鬆追劇的「影劇串流平台」成為熱議焦點，從Netflix、Disney+ 到HBO Max，各家平台主打不同內容，滿足了分眾化時代下的多元觀影需求，像是有喜歡歐美劇集的網友表示，「入坑HBO絕對不會後悔」，因為影集與實境節目「保證看不完」；也有動畫迷大推「動畫瘋是個好選擇」，經典作品與各式新番都能一口氣追齊。不過也有人提出「偶爾才看一部的話，租單片就好，不用買月費」，追劇頻率不高的話，與他人合租、使用學生優惠等也都是小資族常見做法。

你訂閱了哪些服務？這些服務正悄悄改變你的花錢方式與日常生活。

除了影劇娛樂，許多人也會訂閱「外送平台」服務。外送平台會員方案雖然標榜免運與折扣優惠，但隨著平台政策的改變，實際消費時常令人感到矛盾，就有不少消費者反映「是為了免外送費+免服務費才買會員」，卻在結帳時發現「還多了一項服務費」，再加上「滿199才免運，一個人點餐根本不夠」的條件，讓人覺得不如預期划算。不過也有人從便利性出發，認為「如果它帶給你的方便很有感，就不用在意金錢」，像是工作忙碌、臨時不便外出時，外送服務確實能派上用場，讓人少跑一趟、省下不少時間與精力。

近年快速竄紅的「AI工具」也成為新興的訂閱選擇，其用途廣泛，從工作產出到日常瑣事都能提供協助。有網友分享「訂閱後一天就覺得超級值得，工作、飲食、運動、日常都離不開它了」，也有人笑稱自己是「壓榨 AI 的瘋狂老闆」，請AI幫忙翻譯期刊、整理摘要。對有明確工作需求的使用者來說，挑選AI工具時更重視功能與語言表現，例如有文字工作者推崇Claude的寫作潤飾功能，「小編想找更優美的字句，Claude 絕對沒話說」；偏好邏輯清晰的用戶則選擇 Gemini，「純粹要解決問題，真的很適合用它」；也有人大讚「GPT有著無限的耐心陪著我探索和嘗試」，說明不同的AI工具各有其亮點。另外，備份資料的雲端空間、為支持偶像而加入的追星會員，或是陪伴上下班通勤時間的音樂串流服務，也是很多人默默訂閱的熱門項目。

