地方 地方焦點

迎接2026年　Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

▲Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

▲迎接2026年，Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔的Xpark都市型水族館16日表示，迎接2026年新春，Xpark推出全新跨界企劃《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》，在這次特展中，透過台灣摺紙協會藝術家精湛的「指尖藝術」，海洋生物躍出了水面，化身為幾何與光影交織的紙藝作品，邀請大小朋友從「觀察」出發，重新認識海洋生物的身體密碼，展開寓教於樂的探索之旅。

▲Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

▲馬年新春Xpark摺紙材料包~在家也可以摺出Xpark的明星生物。（圖／Xpark提供）

Xpark表示，本次展覽的核心—「海洋摺學家」，意指透過摺紙來理解海洋生物的生活哲學。策展團隊與紙藝家深入觀察 Xpark 館內生物的構造與習性，將大自然的演化智慧，轉譯為紙上的人生哲學：看著魟魚順流而行的姿態，學習選擇方向的智慧；觀察雨林區豐盛的生態，體會大大小小的生命是如何堆疊出完整的世界。

▲Xpark推出新春《海洋摺學家作品展》

▲限量販售~2026馬上豹富原創桌曆。（圖／Xpark提供）

Xpark期待在新年能給觀眾向自然學習，更將「摺紙」提升為一種動態冥想，讓藝術展多了份療癒人心的力量。為了讓孩子親手進入充滿數理之美的「摺」學世界，Xpark 特別規劃兩大體驗活動，分別如下：

【大師親授．親子摺學堂開課啦】

1/24(六)、1/25(日) 兩日限定，特邀台灣摺紙協會與日本摺紙協會的藝術家親臨現場開設大師班。不同於傳統嚴肅的教學，這裡鼓勵孩子「慢慢摺、慢慢改」，與藝術家們一同探索紙張的無限可能。

【週三限定．海洋摺學家體驗坊】

自 1/24 起至 3/8，展覽期間每週三下午 3 點，館內將舉辦限定場次的 DIY 教室。在館員的帶領下，大小朋友能透過十指將平面的紙張慢慢摺疊成立體的海洋生物。這是一段屬於親子、情侶或個人的專注時光，在摺疊的過程中，感受心靈沉澱的療癒力量。

【早鳥獨享．原創摺紙材料包免費帶回家】

為了鼓勵提早安排這場新春藝術之旅的朋友們，Xpark 推出早鳥購票優惠。凡於指定期間購買早鳥組合套票【海洋摺學家作品展-Origami Artworks親子套票】，即可免費獲得「馬年新春Xpark摺紙材料包」乙份。內含3款由摺紙協會精心設計的生物色紙與教學指引，讓您回到家後，還能延續展覽的樂趣，一起在家中創造出一片繽紛的海洋。

2026年Xpark新春海洋摺學家作品展

