大江購物中心打造「聖誕夢幻車站」　陪伴民眾迎接2026年

▲大江購物中心打造「聖誕夢幻車站」。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著溫馨聖誕季節腳步將近，中壢區大江購物中心今年以商場門牌命名的「501號聖誕夢幻車站」為主題，於館內中庭打造大型沉浸式節慶裝置，將復古鐵道路線、互動熊站長與經典節慶快閃店巧妙融合，讓每位到訪者都能感受節日帶來的幸福與期待，全區自即日起展示至明年1月6日，喜歡拍照打卡的民眾，千萬不要錯過。

大江購物中心表示，「501號聖誕夢幻車站」有4 大亮點，分別是：亮點1：車站鐵道主題場景升級，巨型火車頭超吸睛。位於商場一樓中庭的聖誕造型列車，以鮮紅色車身、金色燈飾與冬季雪松佈景打造而成，象徵載滿祝福的節慶列車即將啟程，車體後方還有巨型禮物盒相當討喜。

亮點2：互動式「熊站長」售票亭，大小朋友最愛的聖誕驚喜。在火車月台旁，特別設置一座復古風格的售票亭，上方的站牌與時刻表還原車站真實景象，使場景更加完整，而在櫃台內亮相的「熊站長」穿著節慶紅色背心，帶著可愛表情迎接每一位旅客，只要按下互動按鈕，熊站長便會出現不同動作與畫面，隨機指引館內各樓特色店櫃介紹，吸引許多孩子興奮排隊體驗。

亮點3：月台藏彩蛋，下一站去哪。以歐洲車站為設計概念，加入拱形紅磚結構、復古站燈、指標路牌與經典。大時鐘等元素，讓人彷彿置身異國風情，並在月台上方的兩層大型電子時刻表顯示LAPUTA、NEVERLAND等童話故事裡奇幻目的地，讓每位到訪者都能感受到旅程即將出發的歡樂氛圍。

亮點4：聖誕快閃市集登場，結合節日增添甜蜜感。除了視覺體驗，業者也帶來甜蜜的味覺享受，節慶快閃市集有Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊等超人氣甜點品牌進駐，結合節慶裝置布置將聖誕市集的熱鬧氛圍完美呈現，讓顧客可在此選購禮物、享受美食、拍下歡樂感十足的節慶照片，讓美味與儀式感一次收集。

緊接著12月聖誕慶優惠、「一星衣益」義賣活動傳遞愛心即將登場，全館近四成的桃園獨家品牌店櫃，還有業界少見優惠的大江玉山聯名卡餐飲回饋12%，加上業者提供全年停車免費優惠，將陪伴顧客度過充滿儀式感、吃喝玩樂購一站式的全新體驗。