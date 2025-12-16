　
社會 社會焦點 保障人權

殯葬業人妻出軌同事！私訊羞喊「中午容易高潮」　綠帽夫氣炸開告

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻把蝦皮當通訊軟體偷情，綠帽夫抓包獲賠20萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄一名從事殯葬業的李姓人妻，與同樣在殯葬圈工作的方姓男同事爆出婚外情。兩人為了躲避李姓丈夫查勤，竟把購物網站「蝦皮賣場」當成通訊軟體，互傳大量鹹濕對話，大聊「硬得很快」、「下面偷吸」等露骨細節。李姓丈夫發現頭頂綠光罩頂，氣得提告求償200萬元。橋頭地院審理後，認定兩人侵害配偶權情節重大，判決兩人需連帶賠償20萬元。

判決書指出，李姓人妻與丈夫結婚10年，育有2名未成年子女，夫妻倆都在殯葬業工作。2024年間，李女因工作結識方姓男子，兩人隨即看對眼，關係急速升溫。李姓丈夫察覺妻子行蹤成謎，不僅曾追蹤到妻子出現在汽車旅館附近，更發現兩人利用「蝦皮賣場」的聊天功能大談偷情細節。

根據李夫提出的對話截圖，方男曾傳訊大讚李女：「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」、「你真的在這邊讓我很多自信」，甚至露骨回味：「你下面又都會偷吸」。李女也熱情回應：「中午過後做的時候就比較容易高潮」、「跟你一樣有做有舒服就會很開心」，兩人還互稱寶貝，方男更深情告白「這輩子最喜歡的男人」，並叮囑「打完要記得先刪掉喔」。

除了鹹濕對話，李夫更在同年10月目擊妻子與方男在義大大昌醫院病床邊「手牽手」緊緊相依，親密舉動讓他徹底心碎，認為兩人早已跨越男女分際，憤而向法院提告，要求兩人連帶賠償200萬元精神慰撫金。

對此，李女與方男辯稱，對話紀錄是丈夫未經同意違法取得，甚至指控丈夫違法安裝定位APP監控。方男更辯稱，兩人只是單純同事關係，因為李女身體不適才在醫院攙扶她，否認有逾越朋友之情，且相關對話截圖並非他們所傳。

不過，法官勘驗長達200多頁的蝦皮對話紀錄發現，兩人互動頻繁，互稱姓名並討論工作行程，顯非他人假冒。對話內容充滿性暗示與愛意表達，加上醫院牽手、互倚的照片，明顯已屬熱戀情侶般的互動，絕非普通朋友。

法官審酌，雖然李女辯稱婚姻破裂是因遭丈夫控制，但這不能作為外遇的理由。認定兩人的行為已嚴重破壞原告婚姻圓滿，侵害配偶權情節重大。考量雙方身分、地位及經濟狀況後，最終判決李女與方男應連帶賠償李姓丈夫20萬元，全案可上訴。

