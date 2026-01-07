沒有辦不下來的貸款！四海竹聯合作騙走2億　貴婦被坑3365萬

記者鄧木卿／台中報導

四海幫海青堂吳姓副堂主夥同竹聯幫雷堂楊姓幹部，勾結境外機房，廣發「鈔急貸」、「快速貸」等LINE帳號，誆稱「沒有辦不下來的貸款」招攬民眾，借貸3萬元，只要月繳836元，一旦還不出來，就要求拿房產抵押，全台有47人受害，金額2億多元，其中1名住在台北市的女子被騙3365萬元，刑事局查獲吳嫌等34人，依法送辦。

▲▼刑事局破獲四海竹聯聯手的詐騙集團，逮捕吳嫌等34人。（圖／刑事局提供，下同）

刑事局偵六大隊第四隊接獲陳姓被害人遭假檢警話術誘騙，經深入追查幕後有黑幫主導，表面上開設和逸車行，經營二手車買賣，實際從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「鈔急貸」、「快速貸」及「GO好貸」等LINE帳號，誆稱「快速申貸，快速撥款，警示戶，呆帳皆可處理」等口號招攬民眾。

詐團先由設在柬埔寨機房，以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用光時，再誘騙向車行申辦貸款，車行再仲介申辦不動產抵押貸款，從中收取10-15%高額服務費、代書費及利息等，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付職員關懷提問及警方盤查。

警方蒐證完備，114年4月至8月發動3波攻堅，在全台縣市查獲8個據點，逮捕吳嫌、楊嫌及車行成員、掮客、金主、地政士、收水車手等34人，查扣車行金融帳戶696萬元、被害人設定抵押不動產4間及土地7筆（價值約5千萬），其中1名北市70歲女姓民眾，先遭假投資損失2665萬元，再被以房產抵押貸款詐欺損失700萬元，金額最高，全案依詐欺、重利、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。