自小客左轉一半才停下！害倒楣直行車4輪朝天　2人受傷畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區自強一路昨（6）日深夜發生2輛自小客車碰撞事故，王姓男子駕駛自小客車欲左轉自強四路時與直行自小客車碰撞，導致直行鄧姓男子駕駛自小客車失控翻覆，中壢警方據報到場處理，2名駕駛受到擦挫傷，員警實施酒測值均為零，肇事原因有待警方調查釐清。

▲中壢區昨天深夜在自強一路、自強四路路口處發生2輛自小客車碰撞事故，其中直行自小客車碰撞後翻覆，圖為碰撞前瞬間監視畫面。（圖／中壢警方提供）

中壢交通中隊於昨晚10時許接獲通報，在轄區自強一路、自強四路口發生交通事故，立即派員到場處理。經查是55歲王姓男子駕駛自小客車沿自強一路往自強二路方向欲左轉自強四路時，與對向直行之25歲鄧姓男子駕駛自小客車發生碰撞，致使鄧男自小客車失控翻覆，巨大撞擊聲，嚇得路人連忙閃躲。

▲中壢區昨天深夜在自強一路、自強四路路口處發生2輛自小客車碰撞事故，直行自小客車碰撞後翻覆，中壢警方到場處理。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

中壢交通中隊據報後到場處理，2名駕駛均受到有輕微擦挫傷，但車輛均受損嚴重，員警為2名駕駛實施酒測，酒測值均為零，初步調查，疑似轉彎自小客車未禮讓直行車肇事，但真正肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰表示，汽機車行經路口左轉時，務必減速慢行並禮讓直行車輛先行，駕駛人應隨時注意車前狀況及路口來車動態，遵守交通規則以確保自身及他人行車安全。