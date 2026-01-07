管束結束脫口五字經　莽男剛出派出所2分鐘又被抓回去

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿剛（化名）去年8月間因酒後失態被送至派出所進行管束，沒想到結束之後，他竟在派出所門口辱罵所長、警員五字經，結果當場被依現行犯逮捕。台南地院法官日前審理之後，依犯侮辱公務員罪，判處阿剛拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿剛結束管束，竟在派出所門口飆罵五字經，結果當場被逮了回去。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿剛2025年8月間因酒後失態在台南市第三警分局土城派出所前滋事，被警員依警察職權行使法第19條第1項進行將近2小時的管束，沒想到管束結束之後，他竟在派出所前以五字經「X你娘XX」辱罵所長、警員，結果剛出派出所2分鐘就又被警方當場依現行犯逮捕。

對於上述犯罪事實，阿剛在接受警詢及偵訊時均坦承不諱。檢方認為阿剛的行為涉犯刑法第140條侮辱公務員罪嫌，訊後依法將他起訴。

台南地院法官認為，阿剛是智識成熟的成年人，卻無視國家公權力，對正在執行公務的警員口出惡言，不僅妨礙警員執行勤務，也侵害到公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，考量到他已經坦承犯行，最終依犯侮辱公務員罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

