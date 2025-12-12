餐廳老闆欠債500萬...債主竟叫他種大麻　警扣1400萬活株全慘了

▲楊男（右）為還債在租屋處種植大麻，遭警方查獲。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

南投縣1名從事餐飲業的楊姓男子，因碰上新冠疫情導致餐廳經營不善，從而積欠林姓債主大量債務，林男為讓楊男還債，誘導楊男種植大麻毒品，透過賣毒進行還債。警方今年6月在楊男租屋處搜出黑市價格約1400萬元的大麻活株、大麻種子等贓證物，依法將楊男、林男及陳姓共犯送辦，檢方依毒品罪嫌將3人聲押禁見獲准，近日起訴。

刑事局中打及南投縣集集警分局在今年5月間接獲情資，指稱1名楊姓男子（40歲）在南投縣水里鄉民宅內種植大麻，6月底持搜索票執行搜索，扣得大麻活株68株、大麻乾燥葉、大麻種子及大麻培植設備，黑市值1400多萬元。

後續檢警查出，楊男原本經營餐飲業，碰上新冠疫情後餐廳倒閉，當時調度資金不順，欠下林姓男子約4、500萬元債務，林男藉機勸說利誘楊男，聲稱種植大麻不僅可以抵債，還可能獲利，楊男遂自行在網路購買大麻種子、活株及用具，在租屋處種植大麻。

▲▼警方查扣的大麻活株、乾燥葉等贓證物，黑市值約1400多萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）



林男並指使1名陳姓男子，要求陳男監督、指導楊男種植大麻技術。檢警在今年8月間擴大偵辦，分別在台中市烏日區、南投縣集集鎮、水里鄉同步搜索，拘提到林、陳到案，並於陳男租屋處查獲改造手槍2把、子彈12顆及多項毒品等贓證物。

全案警詢後依涉嫌毒品罪將楊等3人移送南投地檢署偵辦，檢方複訊後向南投地院聲押禁見獲准，檢方10月底偵結，依共同製造第二級毒品罪嫌提起公訴。

刑事警察局呼籲，第二級毒品大麻之栽種、製造、運輸及販賣均屬重罪，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。社會大眾切勿受金錢誘惑或所謂「翻身機會」而誤觸毒網。刑事警察局將持續針對大麻栽種場所、毒品供應鏈與幕後犯罪集團全力溯源。