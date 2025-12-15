酒空男影響廟會遶進遭勸離　竟朝所長丟躑鞋子！惡行全被拍

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區昨（14）日下午一場廟會遶境活動中，一名王姓男子疑似酒醉，不滿派出所所長上前勸導其離開車道，竟當眾將腳上的鞋子丟擲所長。這段影片被民眾拍下並上傳至社群平台後引起熱議。警方表示，為優先確保遶境活動順利完成，所長當下保持安全距離並返回崗位執勤，事後已將涉嫌妨害公務及滋事的王男通知到案說明，將依《社會秩序維護法》函送簡易庭審理。

▲王男酒醉不滿警方規勸，竟脫鞋朝員警丟擲。（圖／翻攝爆廢公社）

事件發生在昨日下午3時許，鼓山分局內惟派出所所長郭智浩帶隊於翠華、九如路口執行廟會繞境活動的交通維護與安全勤務。所長在現場發現一名年約58歲、列冊管制的王姓男子，牽著自行車站立於車道中央，不僅嚴重影響遶境隊伍前進，也危及往來人車通行安全。

郭所長隨即上前，客氣勸導王男移至路邊，以維護現場秩序和安全。然而，王男疑似因飲酒過量情緒失控，面對警方的善意勸導，竟當場做出丟擲鞋子的脫序行為。

根據現場目擊者拍攝的影片顯示，王男不滿警方執法，竟脫下自己腳上的鞋子，憤怒地朝所長郭智浩丟擲過去。所長見狀立即保持警覺並拉開安全距離，在判斷當下沒有其他急迫的公共安全危害後，為避免衝突擴大影響正在進行的廟會活動，選擇先返回崗位，繼續執行交通疏導及秩序維護工作，確保遶境活動的順利圓滿完成。

對於王男公然丟鞋挑戰公權力的行為，鼓山分局絕不姑息。警方已透過相關影像及資料鎖定王男身分（58歲、本轄列管人口），將依《社會秩序維護法》第85條第1項第1款（公然侮辱或強暴公務員或執行職務在場人員，而不聽制止者）通知王男到案說明，完成筆錄後將函移高雄地方法院簡易庭進行審理。