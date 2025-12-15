喊話府院誠實面對不副署「憲政衝擊」　時力：審慎為之

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，引起各界議論。對此，時代力量今（15日）表示，實質上，這等於總統透過行政技術行使了「否決權」，這種做法將打破長久以來的憲政慣例，具有高度風險，府院應誠實面對此舉對憲政秩序的衝擊，審慎為之。時力強調，核心問題在「裁判缺席」，總統應儘速提名大法官，藍白也應理性審查，讓憲法法庭恢復運作，是解決此刻僵局唯一的解方。

針對政院《財政收支劃分法》修正案不副署一事，時代力量發出聲明表示，「反對粗暴修法，藍白不應以多數暴力掏空國家財政」，他們必須指出，國眾兩黨聯手強推的《財劃法》，缺乏對中央與地方財政的整體評估，僅憑席次優勢意圖「把錢挪到地方」，卻未考量中央統籌分配的調節功能，形同要求行政院違法舉債編列預算，等於把國家財政推向懸崖，對於這種不負責任、缺乏財政紀律的立法，時代力量堅決反對。

時代力量表示，針對行政院長將決定拒絕副署，他們必須釐清背後的憲政邏輯。《憲法》第72條寫得非常明確「立法院法律案通過後⋯⋯總統『應』於收到後十日內公布之。」 這裡的「應」要求總統必須公布法律，沒有選擇不公布的權利。

時代力量說，但是一旦若行政院長拒絕簽名（副署），確實在形式上會導致總統「無法」完成公布程序。關鍵在於，現行體制下行政院長由總統直接任命，完全無須經過立法院同意，白話來說，行政院長就是總統的執行者。

時代力量表示，因此，如果院長堅持不簽字，導致總統「無法履行憲法義務」，這在憲政邏輯上只有一種解釋，這絕非行政院長的選擇，而是總統的決定。

時代力量直言，實質上，這等於總統透過行政技術行使了「否決權」，這種做法將打破長久以來的憲政慣例，具有高度風險，府院應誠實面對此舉對憲政秩序的衝擊，審慎為之。

接著，時代力量指出，核心問題在「裁判缺席」，總統應儘速提名大法官，國會應停止杯葛、理性審查，行政院之所以考慮採取「拒絕副署」此一下策，根本原因在於負責解決憲政爭議的終局裁判者，「憲法法庭」被國會癱瘓了，否則如果有足額大法官，行政院大可依法聲請憲法裁判，無須走此險棋，反之，這也導致了，現在行政院「拒絕副署」的決定是否違憲一事，無法由憲法法庭來釐清。

時代力量認為，當朝、野相互指控對方違憲，卻缺乏仲裁機制，台灣已陷入嚴重的憲政危機，這樣的處境，正是當初《憲法訴訟法》修惡所造成的風險，因為權力分立缺了一隻腳，行政、立法將會相互膨脹，致使整個國家運作出現巨大的失衡。

時代力量呼籲，補齊大法官，讓憲法法庭恢復運作。無論是《財劃法》是否侵害行政權核心？還是行政院長拒絕副署是否違憲？這些憲法爭議，唯有交由憲法法庭裁決，讓制度說話，才能定紛止爭，解決僵局，所以，讓憲法法庭恢復運作，是解決此刻僵局唯一的解方。

時代力量喊話，賴清德總統儘速提出一份具備高度專業、法學資歷豐富的大法官提名名單，向國人展現解決憲政危機的誠意。也要呼籲國民黨、民眾黨團，國會當然可以嚴格審查、也可以刷掉不適任人選，但絕不能以「拒審」或「癱瘓司法」作為政治鬥爭的籌碼，請停止惡意的全面封殺，回歸理性的實質審查。

時代力量強調，這套憲法運作至今，不論在權責劃分、權力分立、國家主權、政府體制上，都已經和台灣現況有巨大的扞格。一部無法回應國人需求、無法有效解決僵局的憲法，註定會不斷製造分裂的危機。

時代力量直言，因此仍要重申，國會及朝野各黨應該要再次啟動憲改工程，這是讓台灣長治久安的根本方法，也是真正解決國家問題的長久之道。

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／時代力量提供）