桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　黃婉如籲加強查緝

▲桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法，市議員黃婉如籲加強查緝。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃婉如6日於市政總質詢中指出，桃園市出現以棋牌社之名設立的社團，但實際是麻將館的店家，已在桃園如雨後春筍冒出，業者用合法掩護非法查緝困難，還有自助休閒場館名為桌遊店主打自助服務24小時。因此，呼籲市府儘速訂定《休閒活動場館自治條例》，加強管理查緝並強化消防與安檢。

黃婉如說，這些店家位於住宅區喧吵暗藏賭博，缺乏消防安檢，鄰近校園等隱憂，如果按建築物組認定為Ｄ1類（建築物用途歸類為「休閒、文教）違反規定，進行裁處尚不足，新北市認定棋牌社是特定行業場所，桃園是治安顧慮場所，店家才會一窩蜂南向桃園發展。她呼籲市府儘速訂定《休閒活動場館自治條例》，加強管理查緝並強化消防與安檢。

市長張善政表示，桃園市原本即有訂定《桃園市特定行業管理自治條例》，作為管理相關業別的法規依據，而關於業者以「棋牌社」名義設立賭博場所規避法規議題，市府將針對黃婉如議員的建議，訂定休閒活動場館自治管理條例，將其納管。



副市長王明鉅說明，市府現行若發現業者以「棋牌社」名義登記時，會比照治安顧慮行業，對其進行審查。至於業者若試圖以人民團體進行登記規避法規，而市府亦會與相關局處研擬對策，杜絕有類似的情形發生。經發局長張誠表示，針對業者規避法規的情形，短期內經發局會評估將其納入《桃園市特定行業管理自治條例》進行管理，確保業者的營業行為如實且合法。