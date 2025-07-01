彰化20歲少婦深夜抱7月嬰KTV歡唱　回警「再唱一下就走」

▲彰化縣警方啟動保護兒少專案，發現深夜竟有7月大嬰兒在KTV。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

暑假來臨，青少年沒課業壓力，空閒時間變多，容易呼朋引伴深夜逗留在KTV、夜店、電子遊藝場等場所，甚至可能接觸毒品、詐騙或幫派活動。彰化縣警局昨晚出動8大分局區展開「保護兒少專案」，員林警方發現一名年約20歲長髮少婦帶著7個月大嬰兒在KTV歡唱，警方當場柔性勸離。

▲彰化縣警方啟動保護兒少專案。（圖／民眾提供）

員林警方昨晚前往轄區KTV、夜店等場所臨檢，並手持宣導標語進入包廂提醒青少年注意安全。其中在一家KTV內，發現一名20歲少婦抱著7個月大的嬰兒與友人歡唱，嬰兒不僅沒睡，還對警察露出笑容，另外芳苑警方前往轄區臨檢，也發現有幼童跟著家人在KTV歡唱。

▲彰化縣警方啟動保護兒少專案，發現深夜有幼童與家人在KTV歡唱。（圖／民眾提供）

警方當場勸導，表示依《兒童及少年福利與權益保障法》，未滿18歲者不得在深夜12點後停留於娛樂場所，更何況是嬰幼兒，實在不適合待在嘈雜環境。少婦聽後表示「再唱一下就走」，員警也請業者協助提醒未成年顧客及家長遵守規定。

警察局陳明君局長表示，青春專案期間除全面強化勤務執行，針對深夜留連、偏差行為及非法營業等情形進行加強臨檢，以防範少年接觸毒品、遭詐欺集團利用或涉入不法行為。

▲彰化縣警方啟動保護兒少專案。（圖／民眾提供）

另為鼓勵青少年多參與正向活動，警察局亦將舉辦「美好彰化 青春無限」青春專案3對3籃球賽，結合治安維護與教育宣導雙軌並進，提供青少年多元、安全的暑期選擇，讓孩子開心、家長放心，共同守護青少年的健康與希望。