高雄兩線三星警官遭控亂摸大腿私密處　女報案被警告「官很大」

▲高雄兩線三星警官被爆性騷，女子陳情竟遭摸大腿私密處。（圖／翻攝高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員吳銘賜今（27）日在議會質詢時踢爆，接獲一名女子陳情指出，她因為懷疑被人跟蹤，今年初向某兩線三星刑事警官求助後，被該警官約到住家詳談，結果竟遭撫摸屁股、大腿內側，甚至私密處等部位。事後女子向婦幼隊報案，還被反問「妳真的要告？這官很大耶」，至今沒有後續，高雄市警察局長林炎田則強調，已由地檢署介入偵辦。

吳銘賜今在議會指出，他接到一名女子向他陳情指出，年初因懷疑在上班途中遭人跟蹤，向一名兩線三星警官求助，後來該警官以找到可疑對象為由，邀她到其住家詳談。

▲高雄兩線三星警官被爆性騷！摸女子大腿私密處。（圖／翻攝高雄市議會直播）

結果過程中，女子竟遭撫摸背部、屁股、大腿內側、甚至私密處。女子當下阻止，但該警官仍強勢環抱，繼續碰觸撫摸，所幸當下該警官的長官來電，要求他回分局，才得以逃離現場。

吳銘賜不滿表示，該女子1月遭性騷後至今每天陷入痛苦情緒當中，6月她鼓起勇氣向婦幼隊報案，還被反問「妳確定要告嗎？這個官很大耶？」讓他聽了相當傻眼。

他痛批，這名二線三星負責刑事案件的隊長所做的事情，根本就是敗壞警察名譽的害群之馬，要求市警局查明清楚。對此，高雄市警察局長林炎田表示，該當事人已遭行政處分並調離現職，任何人違法都依規定嚴辦，由地檢署指揮偵辦。