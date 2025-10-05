　
國際

超級富豪怎花錢？　年砸8.8兆買奢侈品「最愛買這物」

▲▼富豪、有錢人、富人、數鈔票、數錢。（示意圖／CFP）

▲報告顯示，超級富豪們一年花了8.8兆購買各式奢侈品。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

最新報告顯示，身價超過3000萬美元的全球超級富豪，去年一共砸下2900億美元（約新台幣8.8兆元）購買奢侈品，其中花費最多的項目是交通工具，總金額高達1295億美元（約新台幣3.9兆元）。

這份報告的數據來自國際財富情報公司「Altrata」的Wealth X資料庫，以及全球型管理諮詢公司「貝恩公司」（Bain & Company）。

報告顯示，超級富豪僅占全球人口0.006%，累積財富卻高達60兆美元（約新台幣1823兆元），全球首富馬斯克（Elon Musk）等富豪榜前幾名的有錢人，淨資產甚至達到12位數美元。

超級富豪對交通工具尤其「花錢不手軟」，去年花費高達1295億美元，其中1009億美元購買豪華汽車，另外286億美元投入私人飛機及遊艇。貝恩公司今年1月數據顯示，2024年私人飛機及遊艇銷售額成長13%，買家幾乎全是超級富豪。

此外，超級富豪去年花費1156億美元購買珠寶、手錶、美酒、時尚精品等小型奢侈品，藝術品消費也有196億美元。貝恩公司時尚奢侈品全球主管達皮齊奧（Claudia D'Arpizio）表示，「奢侈品牌已將策略重新聚焦在金字塔頂端的消費者，這群人在市場動盪時更具韌性。」

值得注意的是，隨著「體驗經濟」（experience economy）興起，超級富豪也把更多錢花在奢華旅宿方面，去年投入253億美元，瑜珈靜修、溫泉度假、非洲狩獵等日益受到青睞。

儘管目前缺乏去年數據，但超級富豪2023年的捐款總額也高達2070億美元，做慈善的金額幾乎等同於他們購買遊艇和手錶的總花費。

 
10/04 全台詐欺最新數據

