吊車大王「擁4妻內幕」曝光！　鬆口翻牌過程：白天體力最好

▲竹北吊車大王胡漢龑。（圖／記者謝盛帆攝）

記者周亭瑋／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑因身家破百億，同時擁有4位妻子與14名子女而備受關注。日前，他登上節目《話時代人物》，公開多妻家庭的內幕，更幽默表示「自己天賦異稟、體力很好」。

胡漢龑在節目中提到，當時是先認識二老婆，才跟大老婆談「假離婚」的，首先花費半年多的時間進行溝通，其次是給予她數千萬元的資產補償，「所以後面的老婆都『合法化』，沒有小三小四小五的罵名。」

他也稱讚大老婆非常明理，一共為他生下六名子女，而他在娶二老婆之後，隔了不到半年，又認識第三個老婆，「就很密集啦，那個時候體力真的很旺盛。」

對於擁有4位老婆，胡漢龑笑說，自己是天賦異稟、體力很好；同時，他也分享一段奇特經歷，38年前台灣剛開放探親，他就跟著父親一起到中國大陸，後來二叔帶他去給很有名的火柴神算命，竟被預言會有4個老婆、18個小朋友。

▲胡漢龑笑說，自己天賦異稟。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

當初，他父親十分傻眼，直呼「胡說八道，怎麼可能！」沒想到事後驗證，胡漢龑最終的妻子人數與子女總數（包含自然生及非自然流產），剛好印證了算命師的預言，讓他忍不住驚呼，「準！超級準！」

當被問到「現在還會再娶嗎？」胡漢龑笑說，「體力夠了，該收心了。」他也感謝四位妻子的體諒，並表示對岳父母向來照顧得無微不至，從零用錢到出國旅遊，全都包辦。

至於如何分別與4位老婆獨處？胡漢龑透露，「我翻牌不一定要晚上，我白天可以翻好幾次，白天是體力最旺盛的時候，（會利用）偷閒的時候。」

