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昆凌爺爺世壯運奪金！醫曬3圖揭「有無運動習慣」　驚人對比曝

▲▼藝人昆凌的爺爺Laurence Quinlivan參加此次雙北世壯運成為選手中的焦點。21日下午他出賽參加90+組鐵餅賽，並獲得該組別的金牌。（圖／記者湯興漢攝）

▲昆凌爺爺Laurence Quinlivan。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，周杰倫岳祖父、昆凌的90歲爺爺Quinlivan Laurence James，在本次報名5項比賽，日前才在標槍項目勇奪金牌殊榮，於100公尺、200公尺短跑賽事也跑出佳績。內分泌新陳代謝專科醫蔡明劼就分享磁振造影對比圖，「我還是那句老話：做什麼運動都好，開始運動就對了。」

蔡明劼在粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文，提到世壯運話題正夯，像昆凌爺爺奪下90歲組標槍金牌、泰國105歲人瑞包辦標槍與百米雙金，都讓人驚呼佩服。他因此翻出幾張磁振造影比對圖，主角分別是40歲三鐵運動員、70歲三鐵運動員、74歲缺乏運動者，提醒大家「你現在的行為決定你未來的樣子」。

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他指出，人體在40歲後肌肉量會每年遞減1%，十年下來少掉10%，而這些流失的肌肉空間，通常會被脂肪填補。但若積極運動，即便70歲也能維持接近40歲的肌肉量。他舉圖解釋：「深灰色的是大腿肌肉，白色的是脂肪。兩者體重可能差不多，但缺乏運動和積極運動的人，身體組成已經完全不同。」

針對一些人幻想吃蛋白粉就能長肌，他不客氣地說：「完全不運動，還以為吃蛋白粉就能長肌肉？那老了只能在病床上躺著當肌少症患者。」

蔡醫師建議，從現在開始建立運動習慣，特別是「有強度、有重量」的訓練，最能刺激肌肉生長。「即使只做有氧運動，也至少能維持基本肌肉量。老了也不至於要坐輪椅，還能跟人上場競技！」最後再次強調：「做什麼運動都好，開始運動就對了。」

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