陳以信推台南AI未來教育圖書館　盼打造全台首座AI全民學習基地

▲陳以信公布「台南AI未來教育圖書館」政見，盼讓全市 AI 教育零門檻。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，11日公布第34項政見，主張成立全台首座「台南AI未來教育圖書館」，打造讓所有市民都能接近 AI 的公共入口，讓 AI 學習不再是少數人的專利，而是全民共同的基礎能力。

陳以信指出，AI 正以驚人速度改變產業、生產方式與城市治理，未來競爭力不只靠鋼筋水泥，更取決於市民能否具備 AI 素養。他說：「孩子要打底、青年要精進、上班族要應用、長者更不能被拋下，但現在缺的就是一個低門檻、能隨時學習的公共場域。」

他承諾若當選市長，將把「AI教育」視為城市核心工程，打造台灣第一座 AI 教育圖書館。不只是添購設備，而是作為城市的 AI 學習入口：孩子能從小培養 AI 素養、青年能累積求職技能、上班族可提升工作效率、銀髮族也能補起數位落差，讓 AI 真正走進日常生活。

他舉例，桃園已推動智慧圖書館並導入 AI、自動化系統，顯示地方政府能利用圖書館場域推動科技教育。台南若能設立「AI未來教育圖書館」，將是更前一步，讓城市 AI 學習量能全面升級。

此外，陳以信也分享將於本週六出版新書《以AI重塑城市》（Reshaping Cities with AI），以更親民方式向大眾介紹 AI，並與政見概念相互呼應。他希望 AI 能從抽象觀念變成生活能力，真正成為市民的日常工具，而非只存在高端實驗室。