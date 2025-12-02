PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

記者張君豪、柯振中／台北報導

上櫃公司美而快(5321)董事長廖承豪11月17日晚上當街痛毆計程車林姓運將，且又趁林男離開醫院時，找人圍毆一頓，最終因涉犯傷害、妨害秩序等罪嫌，被諭令100萬元交保。而隨著時間經過，林男遭毆的畫面也曝光。

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將，運將在逃跑的過程中還一度跌倒。（圖／記者張君豪翻攝）



這起事件發生在上個月17日，廖承豪當晚搭乘計程車前往台北市復興南路，同車助理希望林男能再搭載前往下個地點，不過林男已經接到其他車單，因此予以拒絕，雙方因而發生爭執。

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將，2惡煞追不到人，朝林姓運將逃跑的方向叫囂。（圖／記者張君豪翻攝）



衝突發生後，廖男氣得痛毆對方，嚇得林男趕緊躲避、前往附近派出所報案。怎料後續前往仁愛醫院驗傷，林男才剛走出醫院大門，又遭廖男找來的4、5人圍毆。

隨著案件進一步調查，現場畫面也隨之曝光。監視器畫面中能夠看見，林男遭到攻擊後不斷躲避，跑到騎樓附近時還因此跌倒。而林男逃脫以後，2名身穿連帽外套的惡煞則是對著林男跑走的方向叫囂，行為十分囂張。

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將。（圖／記者張君豪翻攝）



檢警獲報後展開調查，台北地檢署檢察官1日傳喚廖男到案，複訊後依照傷害罪、妨害秩序等罪嫌，諭令100萬元交保候傳，詳細案情仍待後續釐清。