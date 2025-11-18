槍手闖入學校！奈及利亞25女學生被綁架　副校長保護學生喪命

▲奈及利亞一所女子中學遭武裝分子突襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞西北部凱比州一所女子中學遭武裝分子突襲，至少25名女學生被綁架，副校長馬庫庫（Hassan Yakubu Makuku）在保護學生時遭殺害，另有一名保全人員受傷送醫。警方表示，已動員警察戰術小組、軍方人員等展開搜救行動。

BBC、路透等報導，武裝分子在當地17日凌晨4時闖入一間公立綜合女子中學，並與警方交火，接著翻越學校圍牆闖入學生宿舍，綁走學生。目擊者稱，大批攻擊者抵達現場後四處開火製造恐慌，隨後把多名女學生強行帶走。

▲武裝分子闖入學校宿舍，綁走至少25名女學生。（圖／達志影像／美聯社）

這起事件凸顯奈及利亞北部地區持續面臨的安全危機，過去十年間，當地學校頻繁成為武裝團體攻擊目標，透過綁架學生勒索贖金或與政府進行交易。儘管奈及利亞政府已禁止支付贖金以降低犯罪誘因，但此類事件仍時有所聞。

這是自2024年3月卡杜納州庫里加（Kuriga）地區超過200名學生遭綁架以來，奈及利亞發生的首起重大校園綁架案。

▼目擊者稱，攻擊者四處開火製造恐慌，隨後把多名女學生強行帶走。（圖／達志影像／美聯社）