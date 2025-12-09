立陶宛宣布國家緊急狀態！　控白俄「走私氣球」闖領空威脅國安

▲ 立陶宛國家邊防局公開的照片中，一名人員正檢查載有走私菸的氣球。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛政府9日緊急宣布進入國家緊急狀態，因來自白俄羅斯的走私氣球嚴重干擾民航運作，當局認定這是白俄羅斯對立陶宛發動的「混合攻擊」。

《路透》報導，維爾紐斯機場（Vilnius Airport）因這些氣球多次被迫關閉，立陶宛當局指控，白俄羅斯走私集團利用氣球運送香菸，構成國安威脅。內政部長康德拉托維奇（Vladislav Kondratovic）在政府會議中說明，「宣布緊急狀態不僅是因民航受到干擾，也是出於國安考量。」

立陶宛政府已向國會要求授權軍方與警察、邊防部隊協同行動。若獲得國會同意，軍方將可限制進出特定區域、攔檢車輛、檢查人員證件和隨身物品，甚至拘留拒絕配合或涉嫌犯罪者。國防部長卡烏納斯（Robertas Kaunas）表示，軍方執行這些任務時將被允許使用武力。

白俄羅斯否認對氣球事件負責，反控立陶宛派遣無人機投放「極端主義材料」挑釁，但立陶宛予以否認。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月1日對此表示，邊境情勢正在惡化，譴責白俄羅斯的氣球入侵是混合攻擊，「完全不可接受」。

這並非立陶宛首次因白俄羅斯問題宣布緊急狀態，2021年曾因白俄羅斯推動非法移民越境而宣布邊境緊急狀態；2022年俄烏戰爭爆發後，立陶宛擔心成為攻擊目標，再度宣布全國緊急狀態。