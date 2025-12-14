孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

▲回應多元照顧時段需求，基隆夜間托育成為家長有感政策。（圖／基隆市兒少處提供）

記者郭世賢／基隆報導

為支持在工作與家庭之間奔波的家長，基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱：兒少處）自今年5月起於信義社區公共托育家園推出「夜間托育服務」，提供周一至周五晚間7時至翌日上午7時的專業照顧。服務上路後深獲家長肯定，不僅讓孩子獲得安全、穩定的夜間照護，也成為加班族與需要短暫喘息家庭的重要後盾。

基隆市兒少處表示，夜間托育服務上路以來獲得家長高度肯定，不僅讓孩子在夜間獲得安全、專業的照顧，也有效減輕家長在工作與育兒之間的壓力，提升整體家庭生活品質。

家長宥宥的媽媽分享，由於她與丈夫經常需要加班，因此選擇夜間托育服務。她特別感謝托育人員會依孩子的狀態安排靜態遊戲與說故事時間，讓孩子在夜間情緒穩定、作息更規律，家長也能更安心投入工作。

另一位家長丞丞的媽媽則表示，家中缺乏即時照顧人力，偶爾需要短暫喘息，因此選擇夜托服務。她回憶，丞丞剛送至托育家園時較為安靜、習慣獨自玩耍，但在托育人員耐心陪伴與引導下，孩子逐漸變得開朗，也更願意與其他幼童互動。她感性地說，夜托環境舒適、照顧人員細心，看到孩子越來越喜歡這裡，讓她感到十分放心與感動。

兒少處處長吳雨潔表示，凡設籍或實際居住於基隆市，年齡滿6個月至未滿6歲的幼童，只要有夜間托育需求，家長皆可向信義社區公共托育家園提出申請，洽詢電話為02-2468-5367，亦可透過線上表單報名。

吳雨潔指出，夜間托育服務是市府落實家庭支持政策的重要一環，也是回應現代家庭多元照顧需求的具體作為。未來兒少處將持續精進托育服務內容，打造更友善且具彈性的育兒支持環境，減輕家長照顧壓力，讓每一位孩子都能在安全、溫暖的環境中安心成長。