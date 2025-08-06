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私校生89%愛網路測驗！國中生探索職涯調查　讀公校55%選技藝課程

▲▼8千國中生職涯探索兩極化，公校「玩中學」、私校「網中找」。（圖／國教院提供）

▲國教院調查顯示，國中生職涯探索兩極化，公校「玩中學」、私校「網中找」。（圖／國教院提供）

記者許敏溶／台北報導

國家教育研究院針對近8千名九年級國中生進行調查，發現公私立學生探索職涯方式大不同，公校學生積極參與體驗型活動，高達55.82%參加技藝課程，私校學生則偏好「線上挖寶」，運用網路填寫興趣或性向測驗的比例高達89.03%，但不論公私立學校，和家人聊未來職業比例都超過9成，凸顯家庭在青少年職涯探索中扮演至關重要角色。

青少年若能及早參與職涯探索，將有助於未來就業表現，職涯滿意度愈高。為了解國中生如何規劃自己未來，國教院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」於今年6月，針對近8千名國中九年級學生進行調查，深入了解他們在職涯探索活動中參與情況。

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國教院表示，從研究資料顯示，公立學校學生較積極參與體驗型活動，例如參加技藝課程比例達到55.82%，高於私立學校的49.74%。在職場體驗、職業試探活動及職業博覽會，公立學校學生都略勝一籌。推測可能是公立學校的學生組成多元，探索未來方向也更廣泛，學校能提供多元的職業試探機會，以滿足不同學生需求。

不過，國教院指出，運用網路進行職涯探索方面，私校學生則略占上風。例如，填寫興趣或性向測驗的比例高達89.03%，略高於公立的87.34%，顯示私校學生對於透過網路進行職涯探索，展現出更多的自主性。

值得一提的是，研究資料顯示，不論公私立學校的學生，與家人聊聊未來職業的比例都超過九成。國教院分析，這顯示家庭支持在孩子的職涯探索中，扮演著不可或缺的重要角色。

為了幫助學生更好地了解自己的未來方向，國教院研究團隊建議，公立學校可以引導學生運用數位工具進行職涯探索，而私立學校則可以增加學生職涯探索體驗活動。另外，教師應積極提供諮詢與引導，鼓勵學生主動探索，而家長也應持續給予支持與傾聽。

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