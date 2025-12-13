質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

▲穆勒納爾指出，華為在AI晶片效能上的進展，其實並非單靠中國本土技術突破。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會對中國AI發展再度拉高警戒。美國眾議院「對中問題跨黨派特別委員會」主席穆勒納爾指出，外界所稱華為（Huawei ）在AI晶片效能上的進展，其實並非單靠中國本土技術突破，而是與透過台灣與韓國供應鏈、利用空殼公司非法取得晶片有關，直言這類發展恐被誤判為中國科技實力大幅躍進。

根據《路透社》報導，穆勒納爾（John Moolenaar）於12日致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求說明美國總統川普（Donald Trump）近期同意讓輝達（Nvidia）向中國出售H200人工智慧晶片的決策依據。

他在信中引用媒體報導指出，川普政府之所以放行，部分理由是基於華為宣稱其AI晶片效能已有顯著提升。

不過，穆勒納爾強調，這些所謂的效能進展，實際上來自一款透過空殼公司非法取得的晶片，相關來源涉及台灣與韓國供應商。他並指出，當華為未來只能依賴中國國內晶片製造體系時，下一代產品反而可能出現技術倒退。

穆勒納爾認為，這正好證明川普在第一任期內推動的出口管制政策「確實有效」，而此時改變方向，可能反而削弱美國原本掌握的優勢。他警告，AI競賽的關鍵不在於單顆晶片的理論效率，而是整體運算能力的累積，一旦讓中國企業取得高階晶片，恐影響美國在AI領域的戰略地位。

他在信中寫道，批准向中國企業出售尖端晶片，可能會削弱川普第一任期內為美國爭取到的「重大戰略優勢」，並要求盧特尼克在明年1月中旬前，向國會簡報H200晶片出口決策背後的證據與分析。

截至目前為止，白宮與美國商務部尚未對此做出回應。